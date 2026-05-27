Proiectul prin care Regele Charles vrea să salveze veverițele roșii, specie amenințată se veverița cenușie

Publicat la 14:30 27 Mai 2026 Modificat la 14:40 27 Mai 2026

Regele Charles al III-lea a aprobat un proiect realizat de cercetătorii britanici şi a vizitat Agenția pentru Sănătatea Animalelor și Plantelor din York, un centru specializat în monitorizarea și protejarea sănătății animalelor și plantelor, în care se testează administrarea de contraceptive orale la veverițele cenușii, o specie invazivă care pune în pericol specia locală, veverița roșie.

Regele Charles a înfruntat valul de căldură care afectează în prezent Regatul Unit pentru a vizita Agenția pentru Sănătatea Animalelor și Plantelor din York. Oamenii de știință de acolo lucrează la un proiect pilot care vizează reglarea într-o manieră cât mai umană a populației de veverițe cenușii, o specie invazivă care a venit din America de Nord la sfârșitul secolului al XIX-lea şi care a înlocuit treptat veverițele roșii, o specie locală, relatează Corriere della Sera.

Oamenii de știință britanici au dezvoltat o metodă de administrare a contraceptivelor orale veverițelor cenușii prin intermediul unui program de hrănire. Proiectul a fost anunțat în 2022, iar recent a început testarea.

Regele este, de fapt, patronul Red Squirrel Survival Trust (RSST), o organizație britanică dedicată protejării acestei rozătoare. Ziarul The Times a relatat la sfârșitul lunii aprilie că monarhul a făcut o „ donație foarte generoasă ” către organizația caritabilă.

În 2018, fiul său, William, a vorbit într-un interviu acordat revistei Country Life despre pasiunea tatălui său pentru veverițele roșii, spunând că prințul de atunci dădea nume veveriţelor care locuiau în apropierea reședinței sale de la Balmoral, în Scoția.

Conform datelor oficiale, în Regatul Unit, în principal în Scoția, mai există doar între 120.000 și 160.000 de veverițe roșii, comparativ cu aproximativ 2,7 milioane de veverițe gri. Veverițele roșii sunt mai subțiri decât cele gri și necesită, de asemenea, mai mult spațiu per individ.

Celebrul bucătar TV Jamie Oliver, în timpul unui episod din serialul său „Jamie and Jimmy's Food Fight Club”, prezentat alături de Jimmy Doherty, a sugerat chiar utilizarea veverițelor gri ca hrană pentru oameni, în încercarea de a reduce numărul lor într-un mod la fel de ecologic, astfel carnea lor ar înlocui pe cea a altor specii de animale.