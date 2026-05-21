Orb și mutilat, bufniţa Sunny este și el încă o victimă a războiului Rusiei

Publicat la 23:45 21 Mai 2026 Modificat la 00:01 22 Mai 2026

Medicii nu au putut salva aripa stângă a lui Sunny și au fost nevoiți să o amputeze. Sursa colaj foto: Facebook/Veronica Konkova

Orbit și mutilat, Sunny, o bufniță mascul, a devenit încă o victimă a războiului Rusiei, relatează The Guardian.

Ucrainenii deplâng bilanțul îngrozitor al luptelor asupra populației de păsări din țara lor, invadată de armata rusă în urmă cu mai bine de patru ani. Conflictul reprezintă cea mai mare confruntare militară din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

Rusia a lansat un atac amplu cu drone kamikaze asupra oraşului Zaporojie, aflat în sudul Ucrainei, în februarie. Unele dintre acestea au lovit clădiri și au ucis mai multe persoane. O victimă neraportată a bombardamentului a fost o bufniță mascul, cu urechi lungi, orbit la un ochi și găsit cu o aripă ruptă.

Potrivit sursei citate, un trecător a luat pasărea rănită grav şi dezorientată, a pus-o într-o cutie și a dus-o în orașul Dnipro, situat în sud-estul Ucrainei. Poreclit Sunny, masculul se recuperează în prezent într-o cameră primitoare din casa Veronicăi Konkova, care locuieşte în Dnipro.

"Fractura era atât de gravă, încât aripa stângă a trebuit amputată. Veterinarul l-a diagnosticat și cu un traumatism cerebral. Sunny nu mai reacționează normal la lumină", a declarat Veronica Konkova pentru The Guardian.

De altfel, bufnița mascul nu mai vede cu ochiul stâng. Neputând să mai zboare sau să vâneze, Sunny doar țopăie prin încăpere.

"(...) a fost operat, iar recuperarea după anestezie a fost lungă și dificilă din cauza traumatismului cranio-cerebral", a povestit Veronica Konkova pe 12 martie, într-o postare făcută pe contul ei de Facebook.

Sunny va rămâne câteva săptămâni în locuința voluntarei, înainte de a fi transferat la un centru de reabilitare din Kiev.

Veronica Konkova, biolog de profesie, salvează păsări rănite încă din 2015, la un an după ce Kremlinul a declanșat războiul său, pe atunci sub acoperire, în regiunea Donbas din estul Ucrainei. Printre păsările salvate de ea s-au numărat un rar vultur imperial, șoimi călători, șorecari, vânturei, gaie negre și mai multe specii de bufnițe: cucuvele și huhurezi.

Alături de Sunny se află o mică bufniță cu ochi mari, numită Plușka, preferând să stea cocoțată în spatele unei cuști deschise. Războiul aerian purtat de Rusia a avut un impact devastator asupra faunei Ucrainei, inclusiv asupra păsărilor. Mii de exemplare au rămas prinse în plasele instalate pentru protejarea drumurilor din apropierea frontului de dronele inamice.

"Păsările mor din cauza deshidratării sau a atacurilor de cord dacă rămân mult timp atârnate cu capul în jos", a explicat Veronica Konkova.

Alte păsări au murit în urma exploziilor, incendiilor și poluării.

Bufnițele rămân frecvent captive în plase atunci când vânează noaptea. De asemenea, se încurcă în cablurile subțiri din fibră optică ale dronelor rusești; în unele zone de pe front, firele acoperă câmpuri întinse pe sute de metri.

"Uneori reușim să salvăm aceste păsări. Alteori ajung într-o stare atât de gravă încât nu mai putem face nimic", a mai spus specialista.

Războiul a afectat și rezervațiile naturale care reprezintă importante zone de reproducere pentru speciile migratoare.

Moscova a vizat în repetate rânduri șase hidrocentrale și rezervoare de-a lungul l râului Dnipro. În 2023, armata rusă a aruncat în aer barajul Kahovka, aflat la baza unei cascade construite în perioada sovietic, provocând inundații masive și distrugeri. De la acel dezastru, inginerii ucraineni au menținut nivelul apei din rezervoare la cote reduse.