Imagini înduioșătoare de pe frontul din Ucraina. Pisoi și căței, salvați de soldați din zonele bombardate

1 minut de citit Publicat la 12:24 17 Mai 2026 Modificat la 12:24 17 Mai 2026

În mijlocul luptelor, militarii ucraineni găsesc adesea pui de pisici și câini abandonați, speriați sau răniți. Mulți sunt salvați din zone bombardate, din sate distruse sau din apropierea pozițiilor de luptă, arată imagini postate duminică de pagina de Facebook a Armatei ucrainene.

Soldații nu îi lasă în voia sorții. Unii îi iau cu ei , îi hrănesc și îi îngrijesc chiar în adăposturi sau în vehiculele militare. Alții încearcă să le găsească familii iubitoare în zonele mai sigure, departe de linia frontului.

Imaginile cu militari ucraineni ținând în brațe pui de pisici și câini arată o altă față a războiului, aceea a dorinței de a proteja viața, chiar și în cele mai grele condiții.

Pentru mulți soldați, animalele salvate devin mici surse de alinare în mijlocul fricii și oboselii. Prezența lor aduce câteva clipe de liniște, căldură și normalitate într-un loc marcat de violență.