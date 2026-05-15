Oamenii dintr-un orășel italian sunt exasperați de păunii care au invadat străzile. Totul a început cu o singură pasăre, acum sunt 150

3 minute de citit Publicat la 11:25 15 Mai 2026 Modificat la 11:25 15 Mai 2026

Peste 100 de păuni fac ravagii în localitatea italiană Punta Marina FOTO: Francesco Gilioli/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Peste 100 de păuni fac ravagii în localitatea italiană Punta Marina, de pe coasta Adriaticii, provocând diviziuni în rândul localnicilor cu privire la ce ar trebui făcut în legătură cu colonia care crește de la an la an tot mai mult.

Potrivit unor estimări, aproape 150 de păuni umblă liberi, făcând gălăgie și manifestând un comportament agresiv față de oameni, mașini și grădini.

Debutul sezonului de împerechere din această primăvară a amplificat tensiunile, în special din cauza strigătelor puternice ale masculilor la primele ore ale dimineții, care îi irită pe locuitori.

„Distrug mașinile atacându-și propriile reflexii, murdăresc trotuarele cu excremente lipicioase, făcând mersul dificil și blochează traficul”, a declarat pentru CNN Rosanna Golfarelli, care conduce împreună cu soțul ei, Claudio Ianiero, cofetăria locală Cacao.

În curtea de lângă magazinul lor și-au făcut cuib șase păuni, dintre care unul a fost botezat cu afecțiune Pirilampo, inspirând chiar și crearea unui biscuit special decorat după modelul penelor sale desfăcute în evantai.

„Păunii sunt frumoși, dar acum sunt prea mulți; fac mizerie și ciugulesc tot ce găsesc”, a spus Ianiero, care totuși consideră amuzant conflictul tot mai mare legat de prezența păsărilor. El a recunoscut că, întrucât el și soția lui nu locuiesc lângă cofetărie, nu sunt deranjați de zgomotul care îi ține pe oameni treji noaptea.

Golfarelli și Ianiero sunt nehotărâți în privința soluției pentru aceste păsări care au provocat atâta tensiune. Aproximativ jumătate dintre locuitorii micii localități, care are în jur de 3.000 de oameni, ar dori ca păunii să fie eutanasiați sau mutați la o grădină zoologică locală. Cealaltă jumătate vrea ca aceste creaturi colorate să fie protejate și chiar folosite pentru a stimula turismul în zonă.

La urma urmei, păsările au apărut deja în videoclipuri realizate de influenceri și cântăreți italieni care au filmat în Punta Marina. Amazon Music și Spotify găzduiesc, de asemenea, playlisturi „relaxante” inspirate de sunetele păunilor din localitate.

Totul a început cu o singură pasăre

Păunii fac parte de ani buni din peisajul mai larg al municipiului Ravenna.

Potrivit legendei locale, totul a început când un păun a scăpat dintr-o cușcă și s-a stabilit în pădurea de pini de la marginea localității Punta Marina. În fiecare primăvară, acesta țipa în căutarea unei partenere, până când cineva i-a adus în cele din urmă o femelă.

Pe măsură ce colonia a crescut, păsările s-au adăpostit într-o cazarmă militară abandonată din apropiere, revenind ulterior în pădurea de pini după renovarea clădirii. Apoi au început să se mute în parcuri și case abandonate din Punta Marina pentru a se proteja de prădători naturali precum vulpile și lupii, al căror număr crescuse odată cu apariția păunilor.

Ajunși în oraș, oamenii au început să-i hrănească, mai ales în timpul lockdown-urilor din 2020 cauzate de pandemia de Covid-19. Acest lucru i-a făcut dependenți de oameni, iar, în lipsa prădătorilor naturali în mediul urban, populația de păuni a explodat.

Consiliul local din Ravenna caută soluții pentru gestionarea populației de păuni încă din 2022, când numărul lor era mult mai mic. Însă, după ce o grădină zoologică s-a oferit să preia 20 de păuni, propunerea a fost întâmpinată cu proteste din partea organizațiilor pentru drepturile animalelor.

În 2023 existau doar 30 de păsări. „Acea cifră este acum depășită. Acum avem oameni care vorbesc despre 100-120. Trebuie să facem o numărătoare metodică”, a declarat pentru Sky TG24 Francesca Impellizzeri, consilier responsabil cu drepturile animalelor în Ravenna.

„Lucrăm în prezent la un recensământ, care va începe în câteva luni, pentru a determina câți masculi și câte femele există în zonă. Apoi, după ce vom avea o imagine clară asupra numărului lor, vom încerca să stabilim, împreună cu comunitatea și organizațiile pentru protecția animalelor, ce măsuri trebuie luate”, a adăugat ea.

Asociația CLAMA a semnat un acord cu municipalitatea în urmă cu doi ani pentru a ajuta la gestionarea coloniei. Organizația non-profit pentru protecția animalelor a amplasat panouri informative în Punta Marina, avertizând oamenii să nu hrănească păsările.

Localitatea italiană nu este primul loc care se confruntă cu probleme cauzate de păuni sau alte păsări.

Deși păunii umblă pe străzile din comitatul Los Angeles de mai bine de un secol, autoritățile au încercat în 2021 să interzică hrănirea lor după numeroase plângeri legate de țipetele nocturne și de pagubele produse proprietăților.

În Florida, satul Pinecrest a recurs în ultimii ani la vasectomii pentru a limita reproducerea păunilor.

În 2020, o localitate din statul Australia de Vest s-a confruntat cu o invazie de emu, păsări care pot ajunge până la 2 metri înălțime.