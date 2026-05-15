Ministerul Finanţelor lansează aplicaţia "iBon", destinată verificării bonurilor fiscale

2 minute de citit Publicat la 11:32 15 Mai 2026 Modificat la 11:34 15 Mai 2026

MF menţionează că aplicaţia "iBon" îşi propune să ofere cetăţenilor un instrument facil de informare şi verificare. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Finanţelor şi ANAF lansează "iBon", o aplicaţie gratuită pentru telefonul mobil care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, potrivit unui comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Aplicaţia va fi disponibilă în magazinele oficiale de aplicaţii mobile Google Play şi App Store începând cu 18 mai 2026 şi va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului şi preluarea automată a datelor scanate în aplicaţie, urmată de verificarea acestora în baza de date.

Conform MF, versiunea 1.0 a aplicaţiei "iBon" va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare iOS şi Android şi va putea fi descărcată din magazinele oficiale Google Play şi App Store.

Totodată, pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenţiei, vor fi publicate instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei, pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea paşilor necesari verificării bonurilor fiscale.

Principalele funcţionalităţi disponibile în versiunea 1 a aplicaţiei "iBon" sunt: scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris; încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale direct din aplicaţie; introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile; transmiterea de sesizări către ANAF. Utilizatorii vor avea posibilitatea să selecteze următoarele subiecte: "Nu am putut plăti cu cardul", "Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogării manuale", "Nu am primit bon fiscal".

MF menţionează că aplicaţia "iBon" nu îşi propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetăţenilor un instrument facil de informare şi verificare, cu scopul promovării conformării voluntare şi a unui comportament fiscal corect.

Instituţia precizează că, în situaţiile în care, prin intermediul aplicaţiei, sunt transmise sesizări privind aspecte cu potenţial risc fiscal, acestea sunt analizate, iar resursele necesare verificărilor specifice sunt prioritizate în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii fraudelor şi evaziunii fiscale.

Prin lansarea aplicaţiei "iBon", Ministerul Finanţelor şi ANAF continuă procesul de modernizare a serviciilor electronice puse la dispoziţia contribuabililor şi cetăţenilor. Dezvoltarea aplicaţiei face parte din demersurile de digitalizare a serviciilor fiscale şi de creştere a transparenţei fiscale şi îşi propune să încurajeze conformarea voluntară, să prevină evaziunea fiscală şi să îmbunătăţească nivelul de încredere între administraţia fiscală, contribuabili şi consumatori.

Având în vedere că aplicaţia se va afla în perioada de lansare iniţială, utilizatorii pot trimite feedback atât pentru îmbunătăţirea funcţionalităţilor, cât şi pentru corectarea erorilor care pot apărea în această etapă, utilizând formularul de contact - secţiunea IT, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

Ulterior, în faza a doua de dezvoltare a aplicaţiei, programată pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia şi de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate şi pentru sesizările transmise prin aplicaţie.