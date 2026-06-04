Petrișor Peiu, despre guvernul Tomac: „Nu este nici tehnocrat, nici independent. E un guvern personal al lui Nicușor Dan”

Petrișor Peiu. sursa foto: Agerpres

AUR respinge posibilitatea de a susține guvernul condus de premierul desemnat Eugen Tomac, pe care îl consideră un „guvern personal” al președintelui Nicușor Dan, a declarat Petrișor Peiu, președintele Consiliului de Conducere al partidului, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă AUR și-ar putea schimba poziția și ar negocia cu premierul desemnat, în condițiile în care voturile formațiunii ar putea fi decisive, Peiu a respins această idee.

„Din punctul nostru de vedere, este o nominalizare care denotă o imoralitate și o abatere de la democrație foarte mare. Regulile democratice spun că partidele formează majorități, iar atunci când nu se poate forma o majoritate, mergem la alegeri, se caută din nou să se vadă care este voința populară”, a precizat acesta.

Liderul AUR a acuzat că desemnarea reprezintă o denaturare a mecanismului democratic.

„Ori, domnul președinte Nicușor Dan a spus așa: «Pentru că partidele nu s-au înțeles, am hotărât să fac un guvern cu domnul Tomac, care este independent sau tehnocrat», cum i-a zis, ceea ce este o deturnare foarte periculoasă a sensului democratic. Sensul democrației noastre este că se fac alegeri, cetățenii aleg partidele, iar partidele formează majorități parlamentare, așa cum sunt ele; și, dacă nu se poate face o majoritate, se merge la alegeri”, adaugă Peiu.

Peiu a contestat și statutul de tehnocrat sau de independent atribuit lui Tomac.

„Deci, din punct de vedere principial, nu cred că trebuie luată în discuție ideea ca noi să votăm vreodată un astfel de guvern, care este un guvern personal al președintelui Nicușor Dan – așa pare acum. În al doilea rând, domnul Tomac nu este nici pe departe un tehnocrat și nu este nici independent, fiind un om politic. El este europarlamentar, dacă nu mă înșel, și este și președinte de partid parlamentar. Este un om care și-a construit o întreagă carieră pe lângă Traian Băsescu. Și este și consilierul președintelui Nicușor Dan, deci nu este independent. Cât privește posibilii independenți din guvern, veți vedea că acolo vor fi membri sau oameni care au participat la multe guverne politice, care au făcut parte din partide”, mai spune Petrișor Peiu.