Slovacia s-a enervat după ce Peter Magyar a vorbit de granițele Ungariei: "Au fost reconfirmate după război, în care ați fost învinși"

Premierul ungar Peter Magyar și-a atras reacția dură a autorităților de la Bratislava după o declarație în care a pus la îndoială actualele granițe ale țării cu vecinii săi. Foto: Getty Images

Ministrul de Externe din Slovacia, Juraj Blanar, a reacționat la afirmația premierului de la Budapesta, Peter Magyar, după ce acesta a spus că "Ungaria are granițe cu ea însăși", notează Agerpres, care citează agenția slovacă TASR.

Blanar a taxat afirmația lui Magyar drept "absurdă" și "o negare a istoriei".

"Resping o astfel de viziune a 'istoriei'. Nu, domnule prim-ministru al Ungariei. Frontierele voastre, și prin urmare și ale noastre, au fost stabilite în mod clar prin negocierile de pace de la Trianon după Primul Război Mondial și reafirmate după Al Doilea Război Mondial, în care Ungaria, în treacăt fie spus, a fost de partea puterilor învinse", a spus ministrul slovac.

Acesta a subliniat, de asemenea, că respinge orice punere sub semnul întrebării a granițelor, integrității teritoriale sau suveranității Slovaciei.

Potrivit lui Blanar, pentru ca "relațiile prietenești și constructive" dintre Slovacia și Ungaria să continue, ele trebuie să fie libere de "tonuri false de iredentism și de distorsionarea istoriei".

Cum i-a enervat Peter Magyar pe lideri de la Bratislava

Vorbind joi cu prilejul unei ceremonii menite să marcheze semnarea, pe 4 iunie 1920, a Tratatului de la Trianon, Peter Magyar a declarat că Ungaria este "singura țară din lume care are granițe cu ea însăși".

Tratatul de la Trianon a stabilit granițele Ungariei, stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, cu Austria, Regatul Iugoslaviei, România și Cehoslovacia.

Delegația ungară a semnat "sub protest" Tratatul, ceilalți semnatari fiind 16 state ale Puterilor aliate, victorioase în prima conflagrație mondială.

Revizuirea frontierelor a devenit ulterior un obiectiv al politicii externe a Ungariei.

La evenimentul dedicat "comemorării" tratatului de la Trianon, Peter Magyar a spus că "relațiile bune cu țările vecine sunt esențiale", ceea ce nu a fost întotdeauna cazul în ultimii ani, când dialogul a fost întrerupt chiar cu cei mai importanți aliați din Grupul de la Vișegrad, din care mai fac parte Polonia, Republica Cehă, Slovacia.