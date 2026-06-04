Chinezii au construit un obiect „misterios” în Marea Chinei de Sud. Ulterior, construcția a dispărut

1 minut de citit Publicat la 21:39 04 Iun 2026 Modificat la 21:39 04 Iun 2026

Marea Chinei de Sud a fost scena mai multor confruntări navale între China și Filipine în ultimii ani. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Imagini din satelit obținute de Reuters arată prezența unei „structuri suspecte” în atolul Scarborough din Marea Chinei de Sud. Imagini similare, realizate ulterior, arată însă „dispariția” acestei structuri încă neexplicablile, într-o zonă disputată între China și Filipine și pe care Beijingul o controlează de facto din anul 2012.

Ministrul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro a prezentat presei, într-o conferință realizată în cadrul unui forum de securitate desfășurat în Singapore, informații referitoare la construcția misterioasă realizată în acest atol.

Astfel, imaginile satelitare, luate pe 27, 29 și 30 arată o construcție similară unei „plute” sau balize aflate în acest atol.

SeaLight, un grup de monitorizare maritimă cu sediul în SUA, a postat marți pe X imagini din satelit realizate pe 28 mai deasupra acestui atol care arată „un obiect mic, reflectorizant, clar distinct pe platoul recifului, lângă intrarea în lagună”.

Compania a precizat că imaginile prezintă o „structură persistentă” și nu nu „o iluzie optică”.

Ministerul chinez al Apărării și ambasada Chinei la Manila au refuzat să comenteze imaginile satelitare.

Atolul Scarborough - numit „Huangyan Dao” de către China - reprezintă una din zonele critice maritime din Marea Chinei de Sud. Experții militari consultați de Reuters avertizează că recentele crize și confruntări legate de acest atol ar putea degenera într-un conflict militar regional.

Marea Chinei de Sud a fost scena mai multor confruntări navale între China și Filipine în ultimii ani.

China și Filipine și-au arborat drapelele naționale pe un banc de nisip disputat din Marea Chinei de Sud, accentuând tensiunile regionale de lungă durată dintre cele două țări.

De asemenea, armata chineză a debarcat pe o insulă disputată cu Filipine din Marea Chinei de Sud pentru „a exercita suveranitatea” Beijingului, iniţiativă care ar putea tensiona relaţiile cu Manila. Insula este situată la doar câțiva kilometri de cel mai important avanpost militar al Filipinelor de pe insula Thitu.