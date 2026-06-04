Gabriel Biriş propune taxarea inversă generalizată pentru reducerea gap-ului de TVA. "Nu există voinţă politică pentru implementare"

Gabriel Biriş propune taxarea inversă generalizată pentru reducerea gap-ului de TVA. Foto: GettyImages

După ce Comisia Europeană a anunţat, miercuri, că România se confruntă cu dezechilibre excesive, iar colectarea TVA este la cel mai scăzut nivel din UE, în timp ce inflaţia este la cea mai ridicată cotă din spaţiul european, Gabriel Biriş, consultant fiscal şi fost secretar de stat în Ministerul de Finanţe, a propus, la Antena 3 CNN, taxarea inversă generalizată, în anumite condiţii. "Nu se doreşte. Argumentul e că nu a mai făcut nimeni. Ok, dar nimeni n-are gap de TVA de 30%", a afirmat Biriş.

Pe baza datelor furnizate de Eurostat, deficitul public general al României a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025. Scăderea deficitului în 2025 reflectă în principal impactul mai multor pachete de consolidare fiscală adoptate între decembrie 2024 și octombrie 2025.

Totuşi, colectarea TVA este la cel mai scăzut nivel din UE. Colectarea impozitelor ar trebui, de asemenea, crescută, în special prin eliminarea deficitului de TVA și a impozitului pe profit (CIT), care se situează în prezent la 30% și, respectiv, 44%, cele mai mari valori din UE, mai propune Comisia Europeană.

În acest context, Gabriel Biriş, consultant fiscal şi fost secretar de stat în Ministerul de Finanţe, propune taxarea inversă generalizată.

"(despre colectarea TVA) E o preocupare veche a mea, personală, când nu vorbea nimeni de evaziune şi de gap-ul de TVA. Singura mea explicaţie este că nu a existat voinţă politică pentru a reduce gap-ul de TVA. Există o soluţie, şi aici nu există voinţă politică pentru a implementa, care ar elimina cea mai mare parte din TVA-ul necolectat. Şi anume taxarea inversă generalizată, în anumite condiţii. Nu se doreşte. Argumentul e că nu a mai făcut nimeni. Ok, dar nimeni n-are gap de 30%...

Dacă România ar fi colectat la media europeană, am fi avut la buget de 3 ori mai mulţi bani decât toţi banii din PNRR dacă i-am lua pe toţi. Dar n-o să-i luăm pe toţi.

Nici măcar soluţia pe care Italia şi Polonia au aplicat-o cu mare succes, şi anume un fel de taxare inversă, dar îi zice plăţi defalcate la achiziţiile publice, n-a fost implementată.

Ştie toată lumea că e sport naţional să ne punem cheltuielile pe firmă, nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Ştie toată lumea că e problemă cu insolvenţele, nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Însă punem costuri în cârca companiilor şi ne plângem că nu colectăm", a declarat Biriş.

România se numără printre cele mai slabe performanțe în ceea ce privește sarcina de reglementare, iar 66% dintre companii consideră reglementarea afacerilor ca un obstacol în calea investițiilor pe termen lung, a mai avertizat Comisia Europeană.