Kelemen Hunor spune că UDMR va decide la sfârșitul săptămânii dacă îl susține pe Eugen Tomac ca premier

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, la o declaraţie de presă. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la Bălăușeri, după desemnarea lui Eugen Tomac de către președintele țării pentru formarea unui nou guvern, că formațiunea sa va lua o decizie probabil spre sfârșitul săptămânii viitoare cu privire la votul din Parlament referitor la această formulă de guvern. Totodată, acesta a precizat că își menține poziția exprimată anterior, potrivit căreia desemnarea lui Eugen Tomac nu reprezintă o soluție, nici măcar una de avarie, potrivit Agerpres.

„Am văzut că domnul Tomac a fost desemnat din partea președintelui să formeze un guvern, așteptăm să vedem ce liste de miniștri va alcătui, cine vor fi miniștrii și programul de guvernare și, bineînțeles, așteptăm discuții, dacă dorește domnul Tomac.

Ieri am avut o discuție telefonică cu domnul Tomac, foarte scurtă, n-am intrat în amănunte, a rămas ca după desemnare să mai vorbim. Sigur, când dorește, stăm la dispoziție, îl ascultăm să vedem care sunt intențiile, care e programul de guvernare, cine sunt miniștrii propuși și după aceea vom lua o decizie.

Probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, nu ne grăbim, în funcție de momentul când va fi prezentată lista și va fi prezentat programul în Parlament. Înainte de asta vom lua o decizie. Nu exclud să luăm decizia abia la weekendul celălalt”, a declarat presei Kelemen Hunor.

Întrebat dacă își menține declarația potrivit căreia varianta Tomac nu ar fi o soluție, nici măcar de avarie, Kelemen Hunor a precizat că nu și-a schimbat poziția.

„În acest moment, susțin ceea ce am declarat fiindcă nu am niciun argument și nu am niciun motiv să cred că ceea ce am spus ieri, alaltăieri nu este valabil. Eugen Tomac este președintele unui partid extraparlamentar.

Am înțeles că astăzi și-a dat demisia din funcția de președinte al PMP-ului, dar asta nu schimbă în niciun fel situația lui. Un partid extraparlamentar, care în 2024 a ratat intrarea în Parlament, pe de o parte.

Pe de altă parte, sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă marea majoritate a parlamentarilor sau poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după învestirea guvernului și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate. Punctual trebuie negociat, nu va fi simplu. Deci un guvern de tehnocrat înainte de alegeri, cu puțin timp, poate funcționează”, a arătat Kelemen, el referindu-se ca exemplu la guvernul Cioloș din 2015-2016.

În opinia sa, un guvern tehnocrat îi ajută pe cei din opoziție să crească și de aceea „fiecare va intra în opoziție că vrea să crească, dar în primul rând AUR va crește sigur”.

„Deci iar și un motiv pentru care un guvern tehnocrat, din punctul meu de vedere, nu e o soluție bună, e o soluție de avarie după ce ai încercat să formezi guverne politice și nu ți-a ieșit.

Atunci da, asta este punctul meu de vedere, dar sigur, până când nu discutăm, nu vedem care sunt intențiile, cine sunt miniștrii, fiindcă nu cunoaștem în acest moment lista, e greu de spus și de găsit argumente pentru un vot”, a argumentat Kelemen Hunor, care a adăugat și că este convins că România nu va ajunge la alegeri anticipate.

Liderul UMDR a mai subliniat că președintele nu are obligația constituțională de a dizolva Parlamentul nici după a doua încercare de formare a unui nou guvern.

„Poate să vină și cu a treia încercare, fiindcă în Constituție scrie că după 60 de zile, după două încercări, poate dizolva. Deci poate să existe și trei, patru încercări în 60 de zile și tot nu este o obligație politică constituțională pentru președinte dizolvarea Parlamentului. Vom vedea”, a conchis Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Eugen Tomac a declarat, la Palatul Cotroceni, că va propune Legislativului „o echipă de specialiști”, și nu de politicieni.

„Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.

Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”, a afirmat Tomac.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.