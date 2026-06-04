Cristian Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile. Fostul preot este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală

Fostul preot Cristian Pomohaci, după ce a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiat, în 2018. Sursa foto: Agerpres

Judecătorii au dispus joi seara arestarea preventivă pentru 30 de zile a interpretului de muzică populară Cristian Pomohaci, acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Decizia a fost luată joi de Judecătoria Târgu Mureş. Fostul preot a fost reținut miercuri, în urma perchezițiilor desfășurate în locuinţa sa din Târgu Mureş.

Hotărârea Judecătoriei Târgu Mureş nu este definitivă, potrivit Agerpres.

"În această seară, 4 iunie 2026, Judecătoria Târgu Mureş a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de bărbatul de 57 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreţinând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

În vârstă de 57 de ani, Cristian Pomohaci este vizat într-o anchetă privind acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit informațiilor din dosar, investigațiile au fost deschise în urma unor plângeri care fac referire la fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022.

Ieri, după 10 ore de percheziţii, anchetatorii au găsit aproape 2 milioane de euro, în opt valute diferite, în casa fostului preot şi duhovnic.

Deși enoriașii făceau donații pentru spitale sau pentru biserică, Pomohaci ar fi folosit o parte dintre sume pentru a-și construi un adevărat imperiu imobiliar. În același timp, victimele din actualul dosar susțin că interpretul de muzică populară le-ar fi drogat înainte de a le abuza.

Surse din anchetă au dezvăluit că vecinii fostului preot ar fi distribuit în cutiile poștale materiale tipărite cu știri despre acuzațiile de viol, în încercarea de a-i avertiza pe alți băieți și de a preveni posibile noi cazuri.

Cristian Pomohaci a fost reţinut miercuri seara, pentru 24 de ore, în urma unor percheziţii efectuate la două dintre locuinţele sale din Târgu Mureş, într-un dosar penal referitor la săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale.

"La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, , miercuri seara.

Cristian Pomohaci a mai fost cercetat și în trecut pentru presupuse raporturi sexuale cu minori. În acel caz, dosarul a fost clasat în 2019, după ce procurorii au stabilit că faptele erau prescrise, fiind sesizate la mai bine de zece ani de la momentul în care ar fi avut loc.

El a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017.

La începutul luni mai 2026, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a trimis o nouă circulară către toate unitățile de cult privind situația lui Cristian Pomohaci, "având în vedere numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experiența pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci".

"Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoștință tuturor fiilor și fiicelor Eparhiei noastre din județele Alba și Mureș, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017. De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, județul Mureș, pe care acesta l-a transformat în biserică și mănăstire, unde, atât el, cât și alți pseudopreoți și așa-zise călugărițe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparține de Biserica Ortodoxă Română.

Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume și chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Țara Sfântă. Ca urmare a acestei situații îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă și se destramă și multe suflete se pierd, îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci așa-zise «slujbe» sau «dezlegări» și nici să contribuie financiar la diferitele «colecte» care se fac acolo", se arăta în acea circulară.

În documentul emis de Arhiepiscopia Alba Iuliei se menționa că instituția nu mai are autoritate canonică asupra lui Cristian Pomohaci, deoarece nu mai este preot, a făcut mai multe demersuri către autoritățile statului pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun.