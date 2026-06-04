Taxa de pod la Giurgiu-Ruse se va putea plăti electronic din 15 iunie. Anunțul directorului CNAIR

1 minut de citit Publicat la 17:07 04 Iun 2026 Modificat la 17:07 04 Iun 2026

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse dintre România și Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod, care permjite plata electronică a taxei de trecere pe Podul Giurgiu-Ruse, ar urma să intre în vigoare din 15 iunie, a transmis, joi, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, în prezent, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor pentru a putea intra în vigoare.

„Pas decisiv pentru plata electronică la podul Giurgiu-Ruse!

Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepționat astăzi.

Pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor.

Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât WEB, cât și prin aplicație mobilă.

La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed)”, a scris Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

În prima etapă, sistemul va fi disponibil doar pentru autoturisme, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de mare tonaj.

„În faza inițială, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar ulterior va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj.

Beneficii anticipate:

• fluidizarea semnificativă a traficului rutier în zona de tarifare,

• creșterea capacității de procesare a vehiculelor,

• reducerea intervenției umane,

• îmbunătățirea experienței utilizatorilor printr-un proces rapid și eficient de plată și acces.

Sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea și eficientizarea proceselor de colectare a tarifelor de trecere, aliniindu-se standardelor moderne de mobilitate și infrastructură inteligentă”, a mai transmis acesta.