Un aeroport din Belgia folosit de mulți români se închide pentru aproape 3 luni pentru modernizare

1 minut de citit Publicat la 11:35 03 Aug 2026 Modificat la 11:35 03 Aug 2026

Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi este al doilea cel mai aglomerat aeroport din Belgia / sursă foto: Hepta

Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi, al doilea cel mai aglomerat din Belgia, va suspenda toate zborurile între 15 august și 31 octombrie 2028. Potrivit reprezentanților aeroportului, vor avea loc lucrări ample de modernizare a infrastructurii, notează Politico.

Al doilea cel mai aglomerat aeroport din Belgia să oprească traficul aerian timp de 11 săptămâni.

Decizia a fost luată pentru refacerea completă a singurei piste a aeroportului, care are o durată de viață estimată la 25 de ani. În aceeași perioadă vor fi realizate și alte lucrări de modernizare, astfel încât durata totală a șantierului să fie redusă.

„Refacerea completă a singurei piste a aeroportului, împreună cu alte lucrări importante de modernizare, este programată pentru a doua jumătate a anului 2028”, au transmis reprezentanții aeroportului, potrivit sursei citate.

„Pentru a reduce la minimum durata totală a perturbării, diferitele proiecte de construcție vor fi desfășurate simultan”, au transmis reprezentanții aeroportului, menționând că „acest lucru va necesita o suspendare temporară a traficului aerian pe durata lucrărilor”.

Postul public belgian de radiodifuziune RTBF a anunțat că lucrările vor costa în jur de 50 de milioane de euro.

Sindicatele se tem că aeroportul va pierde pasageri

Potrivit datelor oficiale, în 2025, aeroportul Charleroi a fost tranzitat de 11,2 milioane de pasageri. Astfel, închiderea timp de 11 săptămâni ar putea afecta peste două milioane de călători.

Sindicatele au transmis că este posibil ca aeroportul să piardă din pasageri din cauza perioadei îndelungate de lucrări.

„Insistăm de cel puțin doi ani pe lângă conducerea aeroportului să purtăm un dialog pe această temă”, a declarat Alain Goelens, reprezentant al sindicatului SETCa, referindu-se la impactul suspendării traficului asupra locurilor de muncă.

Situat la aproximativ 70 de kilometri sud de Bruxelles, aeroportul Charleroi este deservit în principal de Ryanair, urmat de compania aeriană low-cost maghiară Wizz Air și de Pegasus Airlines din Turcia.