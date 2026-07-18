Un nou regulament care apără drepturile călătorilor cu avionul în UE, din 2027. Maria Grapini anunţă ce taxe au fost eliminate

Europarlamentara Maria Grapini. Foto: Agerpres

Europarlamentarul Maria Grapini a anunţat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că Parlamentul European a adoptat un nou regulament privind drepturile călătorilor cu avionul, care va fi valabil începând cu 2027. "Noi nu vrem să distrugem companiile aeriene, dar trebuie să fie foarte clar: drepturile pasagerilor trebuie garantate. Am introdus în noul regulament lucruri care nu existau", a declarat Grapini.

De exemplu, în noul regulament, nu se va percepe o taxă în plus pentru ca un copil să stea lângă părinţi, în avion.

"De 20 de ani nu s-a reformat regulamentul privind drepturile pasagerilor. Noul regulament se aplică începând cu 2027. Noi nu vrem să distrugem companiile aeriene, dar trebuie să fie foarte clar: drepturile pasagerilor trebuie garantate. Am introdus în noul regulament lucruri care nu existau.

"De exemplu: dacă o familie călătorea cu avionul, trebuia să plătească mai mult pentru un loc atribuit copilului lângă părinţi. Cee ce aiuritor, am eliminat asta.

Apoi, biletul de avion, când se cumpără, se ştie că are inclus şi un bagaj, dar sunt companii care cer bani în plus pentru bagaj.

Am introdus un punct în regulament, ca să liniştim şi companiile aeriene, că atunci când întârzierea este independentă de ei, aici ei sunt exoneraţi de plată.

Am acoperit şi drepturile legate de persoanele cu dizabilităţi, unde, în mod clar, au dreptul la însoţitor care nu plăteşte biletul. Însoţitorul nu plăteşte biletul.

Compania aeriană este obligată să notifice şi să rambureseze banii. Până acum se bazau că oamenii nu depuneau reclamaţii. Am clarificat că aeroporturile au acum aceste birouri care se ocupă de pasageri şi, dacă este întârzierea de peste 3 ore, trebuie să-i asiguri hotel.

La achiziţia de bilet prin agenţie de voiaj, trebuie să-ţi returneze comisionul dacă se anulează zborul. Nu vrem să nenorocim companiile aeriene, în acelaşi timp era prea multă încălcarea a drepturilor pasagerilor.

(n.r. România are ceva de făcut la nivel instituţional?) Trebuie să existe birouri în aeroporturi care să lucreze în sistem cu celelalte aeroporturi, care să rezolve problema pentru pasageri. Nu avem acest birou nici în cel mai mare aeroport din Bucureşti. Mai trebuie şi o resursă umană pregătită, ca să nu stea cu capul în jos când se duce pasagerul.

Pasagerii trebuie informaţi chiar şi în momentul în care îşi cumpără biletul, am pus şi definişia e înseamnă bagaj de mână, bagaj de cală", a declarat Maria Grapini.