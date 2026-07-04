Schimbări importante pentru șoferi: ITP-ul ar putea fi făcut în orice ţară din UE. "Vrem reducerea cu 50% a accidentelor, în România"

România, vizată de reforma ITP din UE: Peste 80% dintre mașini au mai mult de 11 ani. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Regulile privind inspecția tehnică periodică (ITP) ar putea fi schimbate în întreaga Uniune Europeană. Eurodeputații propun ca șoferii să își poată face ITP-ul în orice stat membru, indiferent unde este înmatriculat autoturismul, însă au respins verificările anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Noile măsuri vizează și combaterea fraudelor cu kilometrajul, digitalizarea documentelor maşinilor, precum și controale mai stricte pentru vehiculele cu emisii ridicate, într-un moment în care România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din UE. Europarlamentarul Ștefan Mușoiu a declarat în cadrul emisiunii "Be EU", de la Antena 3 CNN, că, până în 2030, se dorește reducerea cu 50% a accidentelor și, implicit, a victimelor rezultate din incidente rutiere, în ţara noastră

Parlamentul European este pregătit să înceapă negocierile cu statele membre pentru actualizarea normelor privind inspecția tehnică periodică și controalele în trafic. Deputații vor ca șoferii să poată face ITP-ul oriunde în Uniunea Europeană, indiferent de țara de înmatriculare, dar au respins ideea ca autoturismele și camionetele mai vechi de 10 ani să fie verificate anual – este susţinut, în continuare, intervalul de 2 ani.

Pachetul pune accent pe combaterea manipulării odometrului și pe controale suplimentare pentru vehicule cu emisii mari de poluanți, inclusiv autoturisme și motociclete. Noile reguli propuse prevăd ca service-urile auto să înregistreze obligatoriu kilometrajul vehiculelor la intervenții mai lungi de oră, iar producătorii să includă datele vehiculelor conectate în baze naționale.

Parlamentul cere armonizare a sistemelor de colectare a datelor pentru ca autoritățile să poată depista mai ușor fraudele de kilometraj, fenomen frecvent pe piața mașinilor rulate din Europa Centrală și de Est, inclusiv România.

În paralel, controalele în trafic privind emisiile poluante pot fi extinse la autoturisme și motociclete, iar vehiculele considerate cu risc vor putea fi trimise la inspecții tehnice suplimentare.

România intră în acest proces de reformă europeană cu un parc auto tot mai mare, dar tot mai îmbătrânit. La finalul anului 2025, în țară erau înmatriculate aproape 9 milioane de autoturisme, iar distribuția de vechime arată că peste 80% au mai mult de 11 ani, iar aproape 40% au peste 20 de ani.

Practic, patru din 10 mașini de pe șoselele României sunt mai vechi de 20 de ani, iar mașinile electrice reprezintă doar 0,7% din total, ceea ce înseamnă risc crescut atât la capitolul siguranță, cât și la capitolul poluare. Datele europene arată că, deși numărul de victime rutiere scade, România rămâne în zona cu cel mai mare risc din Uniune.

De exemplu, în 2024, în Uniunea Europeană au murit aproximativ 19.934 de persoane în accidente rutiere, media fiind de 44 de decese la 1.000.000 de locuitori. România a raportat în 2024 un nivel preliminar de 77. 78 de decese la 1.000.000 de locuitori, aproape dublu față de media europeană și se menține printre țările cu cele mai mari rate de fatalitate, alături de Bulgaria și Grecia.

La nivel național, bilanțul din 2025 publicat de Poliția Română arată o scădere, dar cifrele rămân dramatice. Au fost înregistrate 3.950 de accidente rutiere grave, solidate cu 1.293 de persoane decedate și 3.125 rănite grav, aproximativ 11 accidente grave, pe zi.

Aproape jumătate dintre tragedii din România, de anul trecut, au avut la bază comportamente – de exemplu traversarea neregulamentară a pietonilor, neadaptare a vitezei la condițiile de drum și neacordarea priorității de trecere, în timp ce Poliția a retras peste 100.000 de certificate de înmatriculare și a reținut aproape 190.000 de permise într-un an.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Spuneam și sunt câteva modificări ce vin așadar la nivel european, în mod special pentru zona aceasta de parc învechit auto. Adică exact cam ce avem în România.

Ștefan Mușoiu, europarlamentar: Da, vorbim de trei directive europene care inițial au fost implementate în 2014 – directivele 45, 46 și 47, care vizează în primul rând digitalizare a documentelor auto, un lucru despre care am discutat într-o emisiune anterioară, mordernizarea inspecțiilor tehnice periodice și controalele mai ferme și mai eficiente ale emisiilor de gaze ale acestor autovehicule.

Ulterior, invitatul prezentatoarei de la Antena 3 CNN a mai adăugat: "Vorbim aici și de sisteme mobile sau sisteme de detectare de la distanță a emisiilor de gaze, care își vor pune mai mult amprentă asupra reducerii poluării autovehiculelor".

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Asta înseamnă, de fapt, pentru noi, România, că e foarte posibil să vedem destul de multe mașini care să nu mai treacă testul, pentru că sunt tot mai dure cerințele și, cumva, este normal. La ce să fim atenți?

Ștefan Mușoiu, europarlamentar: Există aceste posibilități, pentru că, într-adevăr, sunt înăsprite condițiile de verificare ale autovehiculelor-uri și la Registrul Auto Român.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Hai să vedem, așadar, care sunt principalele efecte ale măsurilor.

Ștefan Mușoiu, europarlamentar: Da, vorbim acum de digitalizarea documentelor de înmatriculare auto și, bineînțeles, despre modernizarea stațiilor de inspecție tehnică periodică și controale rutiere ale mașinilor în trafic, controale ale emisiilor de gaze, care vor fi mai dure, mai restrictive și care, de asemenea, vor veni cu ceva suplimentar din perspectiva faptului că vor exista sisteme mobile de verificare a emisiilor de oxid de azot.

În cadrul interviului, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Vorbim aici de sisteme care presupun senzori, un imiţător și un receptor pe o parte și de cealaltă parte a drumului și de o cameră de luat vederi, care vor transmite date în timp real cu numărul de înmatriculare al mașinii care a trecut prin acel fascicul optic și norul de gaz surprins al mașinii respective.

Evident, că există foarte multe întrebări cu privire la acest sistem mobil de detecție a emisiilor de gaze, pentru că vorbim de posibilitatea ca să fie în același timp mașini mai multe în trafic și datele să nu fie relevante.

Însă, datele acestea colectate cu o frecvență mai mare și transmise unei baze de date naționale, care va avea va fi parte dintr-un sistem de interconectare european... aceste date colectate din mai multe zone de trafic, cu siguranță, vor oferi suficiente informații astfel încât acele mașini să fie rechemate la RAR sau în service-urile specializate pentru verificare suplimentară. Așadar, se va reduce foarte mult frauda posibilă de la stațiile de ITP și în felul acesta nu vor mai putea circula mașini care depășesc normele impuse de Uniunea Europeană".

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Practic, nu e o singură verificare – ești prins în trafic și, imediat, ești amendat, ci, mai degrabă, ești trimis la o reverificare pentru a fi cât se poate de clar.

Ștefan Mușoiu, europarlamentar: Absolut! Controalele care se vor efectua în trafic nu presupun neapărat sancțiuni, pentru că nu pot fi de precizia celor care se efectuează într-o stație ITP. Așadar, reîntoarcerea într-o stație ITP a unei mașini verificate în trafic poate aduce restricție cu privire la circulația mașinii respective.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Spuneați că... – și adevărat, am mai discutat despre acest subiect – tot ceea ce înseamnă trecerea în format digital este, de asemenea important, adică n-o să trebuiască să mai cari toate documentele cu tine. Cam când ar putea deveni realitate?

Ștefan Mușoiu, europarlamentar: Aproximativ în 3 ani, de la momentul în care se publică în Jurnalul Oficial European. Însă, la acest moment, noi am votat în plenul Parlamentul lui European, la Strasburg, în luna mai, această directivă de modernizare a stației de stațiilor ITP. Așadar, am mandatat Parlamentul European pentru discuții, negocieri cu Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană în vederea ajungerii la un compromis. Dacă se ajunge la această înțelegere, evident, în aproximativ 3 ani de zile, de la publicarea în Monitorul Oficial, va produce efecte în fiecare stat membru.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Asta înseamnă că România ar trebui deja să fie pregătită. E nevoie să facem chestiuni suplimentare, nu știu, agenții suplimentare, departamente sau pur și simplu să înțelegem cum funcționează lucrurile?

Ștefan Mușoiu, europarlamentar: În primul rând, trebuie digitalizate toate stațiile ITP și, bineînțeles, RAR-ul. Vorbim aici și de o platformă europeană de interconectare a datelor statelor naționale (...) și, evident, că toate aceste date, colectate de către RAR și, bineînțeles, celelalte service-uri auto, care vor înregistra kilometrajul mașinilor și producătorii de autovehicule, toate aceste date vor fi integrate de către, probabil, RAR și vor fi parte din baza de date europene, astfel încât să poată fi redusă frauda... frauda cu mașini al căror kilometraj a fost falsificat, după cum bine știți. Mai mult decât atât, reducând această fraudă cu kilometrajul, protejăm mai mult clienții, pentru că aici vorbim de bani pe care clienții îi pot pierde și, bineînțeles, protejăm vieți.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU" a intervenit şi a spus: "Una este o maşină de 150.000 km, 250.000 km și alta e de 50.000 cum se dau ele înapoi", iar invitatul ei a oferit o serie de explicaţii.

"În momentul în care tu nu știi exact care este kilometrajul real al mașinii pe care ai cumpărat-o, nu faci reviziile la timp, nu schimbi ulei la cutie la timp, nu umbli la direcție, nu faci reviziile tehnice care presupun păstrarea menținerea în siguranță a acelei mașini și există riscuri crescute de accidente.

Și vorbim aici, evident, de accidente cu victime, cu morți. Din această perspectivă, directivele 45, 46 și 47 se circumscriu obiectivului viziune zero accidente până în 2050. Iar până în 2030, prin adoptarea acestor directive se dorește practic reducerea cu 50% a accidentelor și a victimelor rezultate ca urmare a acestor accidente rutiere", a declarat oficialul.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Ceea ce este foarte important pentru România, căci, aşa cum ştim, din păcate, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la persoane decedate în cadrul unor accidente rutiere. Și nu e doar o problemă de infrastructură la noi, ci are legătură și cu faptul că avem mașini foarte vechi și cu faptul că nu suntem deloc cuminți în trafic.

Ștefan Mușoiu, europarlamentar: Evident, România, din păcate, se află, se află pe un loc fruntaș din perspectiva tranzacționării ma mașinilor second-hand, dar și a fraudării kilometrajului. Totodată, prin această directivă se dorește practic eliminarea tranzacționării mașinilor furate și clonării identității altor mașini. Practic, prin aceste directive se dorește creșterea mobilității, dar și a siguranței rutiere și reducerea fraudei cu mașinile second-hand.