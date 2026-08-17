Jaf de proporții la un muzeu din Italia. Hoții au furat 4 tablouri rare: "Atât de valoroase încât nu vor putea niciodată să le vândă"

Hoții au furat trei dintre cele cinci panouri care alcătuiau un altar cunoscut sub numele de Polittico di San Gregorio. FOTO: Profimedia Images

Patru dintre cele mai importante opere de artă ale maestrului renascentist din secolul al XV-lea, Antonello da Messina, au fost furate în timpul unei sărbători naționale dintr-un muzeu din orașul portuar sicilian Messina. Hoții au intrat în Muzeul Regional din Messina, , sâmbătă seara, profitând probabil de atenția acordată La Vara, un festival religios imens care are loc în oraș pe 15 august, când Italia marchează sărbătoarea națională Ferragosto, potrivit The Guardian.

Ocolind sistemele de alarmă, banda a spart o vitrină de securitate și a furat patru panouri de lemn pictate de Antonello, căruia i se atribuie pe scară largă schimbarea cursului artei renascentiste.

Hoții au furat trei dintre cele cinci panouri care alcătuiau un altar cunoscut sub numele de Polittico di San Gregorio, una dintre cele mai importante lucrări ale pictorului sicilian.

„Este o pierdere extrem de gravă și semnificativă”, a declarat Marisa Mercurio, directoarea muzeului. „Au furat opere de o importanță culturală, artistică și simbolică enormă, nu doar pentru Messina, ci pentru Sicilia în ansamblu. Tot ce putem face acum este să sperăm că vor fi recuperate cât mai curând posibil.”

Alttablul, compus inițial din șase panouri create pentru Mănăstirea San Gregorio, care a fost distrusă în cutremurul din Messina din 1908, a fost singura lucrare a pictorului sicilian care nu și-a părăsit niciodată orașul natal.

O a patra lucrare a fost luată dintr-o vitrină securizată: o mică pictură față-verso care o înfățișează pe Fecioara Maria și Pruncul cu un călugăr franciscan pe o parte și pe Hristos pe cealaltă.

Pictura aparținuse colecției Wilhelm Soldan și a fost vândută de Christie's guvernului regional sicilian în 2003, anul în care a fost atribuită lui Antonello.

Criticul de artă Vittorio Sgarbi a declarat pentru corriere.it că furtul nu va putea fi valorificat de către hoți, pentru că tablourile nu vor putea fi vândute:

„Mi se pare un furt fără sens, un furt ale cărui motive și semnificație nu pot fi înțelese, pentru că, așa cum se întâmplă întotdeauna în cazul lui Antonello, este vorba despre o piesă unică, imposibil de vândut, pe lângă faptul că este o pictură pe lemn extrem de fragilă. Tocmai delicatețea ei poate reprezenta o problemă suplimentară, majoră, la fel ca și faptul că este, repet, o piesă unică, practic imposibil de vândut, în afara oricărei posibilități de negociere.”

Captura ar fi putut fi chiar mai mare: șase picturi au fost furate în total, dar, în mod inexplicabil, două dintre panouri au fost abandonate pe un zid scund în afara muzeului.

Născut în jurul anului 1430, Antonello s-a format la Napoli, unde a studiat operele artiștilor provensali și flamanzi, a căror influență este evidentă în lucrările sale.

„Antonello a jucat un rol esențial în aducerea tehnicilor flamande de pictură în ulei în Italia, făcând posibilă o nouă delicatețe, o glazură delicată și o nuanță subtilă”, a spus Valentina Certo, istoric de artă afiliat la Universitatea din Messina și autoare a cărții ilustrate pentru copii Atelierul lui Antonello da Messina. „Chiar și pe panouri foarte mici, era capabil de o precizie și detalii extraordinare.”

„Furtul peste noapte este o rană provocată memoriei istorice și identității culturale a orașului Messina”, a adăugat ea. „Acestea erau lucrări care au supraviețuit cutremurului, distrugerii și cinci secole de istorie. A le vedea luate de la public în acest fel face ca pierderea să fie imposibil de măsurat în termeni pur economici.”

Pe 28 decembrie 1908, orașul Messina a fost lovit de ceea ce este încă considerată cea mai gravă catastrofă naturală din istoria europeană modernă: un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade, care a durat 37 de secunde, a ucis jumătate din populația sa și a distrus o mare parte din oraș.

Împreună cu case, biserici și monumente, s-au pierdut surse și documente istorice neprețuite, inclusiv lucrări de Antonello.

În februarie, guvernul italian a obținut o capodoperă rară de Antonello la o licitație din New York, cheltuind 14,9 milioane de dolari pentru Ecce Homo. Pictura, vândută la Sotheby's, este un portret intens uman al lui Hristos suferind, despre care se crede că a fost finalizată în jurul anului 1460.

Procurorii din Messina au deschis o anchetă privind furtul. Surse din poliție au declarat că muzeul era dotat cu mai multe camere de supraveghere și că lucrările erau protejate de un sistem de alarmă sofisticat. Anchetatorii examinează mai multe linii de investigație, inclusiv dacă picturile au fost furate pentru piața ilicită de artă.

Potrivit agenției de știri de stat Ansa, anchetatorii iau în considerare și posibilitatea ca furtul să fi fost efectuat la comandă pentru un comerciant de artă.