Aeroportul Gatwick a rămas fără apă. Călătorii nu pot trage apa la toaletă și nu se pot spăla pe mâini

Aeroportul Gatwick a rămas fără apă, după o avarie gravă la rețeaua de alimentare, care a afectat și orașele Kent și Sussex, relatează The Independent. Zborurile se desfășoară în condiții normale, dar pasagerii au scris pe rețelele sociale că nu pot trage apa la toalete, nu se pot spăla pe mâini și nu își pot umple sticlele cu apă.

Ambele terminale ale aeroportului din Sussex, al doilea cel mai aglomerat după traficul total de pasageri în Regatul Unit. Avaria a afectat și locuitorii din Kent și Sussex.

Călătorii au primit apă îmbuteliată de angajații aeroportului.

„O problemă la rețeaua de alimentare cu apă din zona Horley provoacă perturbări în aeroport în această dimineață. Defecțiunea afectează alimentarea cu apă în ambele terminale.

Punem la dispoziția pasagerilor și angajaților apă îmbuteliată în întregul aeroport și implementăm alte măsuri de urgență pentru a asigura bunăstarea pasagerilor noștri.

Vom reveni cu actualizări și ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, a transmis conducerea Aeroportului într-o postare pe rețelele sociale.

A local water supply issue is continuing to cause disruption. There is currently no water supply in either terminal.



Our staff are on hand to support passengers and provide assistance where needed, some restaurant partners have opened to provide additional seating.



We apologise… pic.twitter.com/B5UZHB1680 — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) July 26, 2026

SES Water, compania care aprovizionează aeroportul cu apă, a transmis că are o „problemă” la stația de tratare a apei. Potrivit companiei, unii clienți au fie o presiune scăzută la apă, fie nu au apă deloc.

„Livrăm în prezent apă îmbuteliată celor mai vulnerabili clienți înscriși în Registrul nostru pentru Servicii Prioritare, care au cea mai mare nevoie. Echipele noastre lucrează intens pentru restabilirea alimentării cu apă și ne cerem scuze tuturor celor afectați”, a transmis compania.

Prezentatoarea Talk TV Julia Hartley-Brewer a scris pe platforma X că „nu există apă curentă în întregul aeroport.

„Asta înseamnă că nu se pot cumpăra cafele, fântânile de apă nu funcționează, toaletele nu pot fi folosite, iar oamenii nu se pot spăla pe mâini. Gatwick nici măcar nu s-a obosit să facă un anunț public pentru pasageri despre această situație”, a scris ea.

If you're on your way to @Gatwick_Airport, it might be helpful to know that there is no running water across the entire airport.



That means no coffees, no water fountains, no flushing toilets and no hand washing.



Gatwick hasn't bothered to make a public announcement about this… — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) July 26, 2026

La rândul său, fostul deputat Michael Dugher, a scris pe rețelele sociale: „Măcar permiteți-le oamenilor să folosească scaunele din toate restaurantele și barurile închise. Lipsa apei este una, dar să-i privați și de un loc unde să stea jos este cu totul altceva... familiile sunt nevoite să stea pe podea...”

Un alt utilizator al platformei X a afirmat că niciun restaurant și niciun bar din aeroport nu sunt deschise din cauza avariei.

Aeroportul Gatwick este al doilea cel mai aglomerat aeroport din Regatul Unit, după Heathrow, iar în 2024 a fost al zecelea cel mai aglomerat aeroport din Europa în ceea ce privește traficul de pasageri.