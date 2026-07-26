TASS publică știrea despre drona doborâtă duminică dar elimină ce a spus Nicușor Dan despre Federația Rusă

1 minut de citit Publicat la 12:37 26 Iul 2026 Modificat la 12:37 26 Iul 2026

Avioane F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Agenția rusă de stat TASS a publicat, duminică, știrea despre doborârea celei de-a treia drone care a pătruns în decurs de 48 de ore în spațiul aerian al României, dar a eliminat pasajele în care președintele Nicușor Dan responsabiliza Federația Rusă pentru incidente și anunța pregătirea unui protest diplomatic oficial.

Titlul TASS este "O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al țării, duminică dimineață, a anunțat președintele român, Nicușor Dan".

Corpul știrii publicate de agenția rusă este următorul:

'O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13 de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale românești, în zona Sulina-Kilia', a scris acesta pe Facebook (platformă interzisă în Rusia, deținută de Meta, o companie recunoscută ca extremistă în Rusia). Ministerul Apărării din România a raportat, de asemenea, doborârea dronei. Aceasta este a treia dronă doborâtă în spațiul aerian al țării în ultimele zile. 'O anchetă este în curs de desfășurare în legătură cu dronele doborâte ieri și astăzi', a adăugat șeful statului.

Deși TASS citează mesajul șefului statului român, agenția rusă a ales să elimine următoarele paragrafe din textul publicat de Dan atât pe Facebook, cât și pe X:

"Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri" (președintele României, Nicușor Dan).

În urma noului incident de duminică, ministrul român de Externe, Oana Țoiu, l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus Vladimir Lipaev.