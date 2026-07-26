Un criminal a fost găsit după 45 de ani, cu ajutorul unei sticle de sos aruncată la gunoi

Anchetatorii au supravegheat locuința acestuia și au prelevat probe ADN din gunoiul scos la marginea proprietății. Foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 79 de ani, din statul american Colorado, a fost arestat după ce o anchetă reluată cu ajutorul tehnologiilor moderne de analiză ADN l-a indicat drept principal suspect într-o crimă comisă în urmă cu 45 de ani, în Texas, potrivit CBS News.

Larry Dean Brown este acuzat că a ucis-o pe Beverly Bruneau, o însoțitoare de bord în vârstă de 35 de ani, găsită moartă în apartamentul său din Grapevine, în februarie 1981. Procurorii susțin că femeia a fost strangulată cu mâinile sau cu un cablu electric.

Crima care a rămas fără răspuns timp de decenii

În ajunul Zilei Îndrăgostiților din 1981, polițiștii au fost chemați la apartamentul victimei, după ce iubitul acesteia a sunat la 911 și a spus că a găsit-o fără viață pe podeaua sufrageriei. În jurul gâtului avea înfășurat un cablu electric, iar pe față avea urme de sânge.

Anchetatorii au descoperit numeroase semne ale unei lupte violente: obiecte răsturnate, pete de sânge pe mai multe suprafețe și amprente însângerate pe chiuveta din bucătărie. Un vecin a declarat că auzise un bărbat strigând disperat: „O, Doamne!”, urmat de un apel la poliție.

Autopsia a stabilit că moartea a fost provocată prin strangulare, iar testele au exclus existența unui agresiuni sexuale.

Un suspect care a scăpat atunci de acuzații

În timpul investigației din 1981, polițiștii au discutat și cu Larry Brown, soțul celei mai bune prietene a victimei, Thelma Brown, care lucra, la fel ca Beverly, ca însoțitoare de bord la compania Braniff.

Brown, fost pilot și inginer, le-a spus anchetatorilor că cele două femei dețineau împreună o casă în Dallas, grav avariată de un incendiu provocat intenționat cu doar câteva luni înainte de crimă.

Detectivii au observat că răspunsurile lui Larry Brown erau evazive și că acesta avea o rană proaspătă la degetul mare al mâinii drepte. Totuși, în lipsa unor dovezi clare, el nu a fost arestat.

Mai mult, ulterior a refuzat să fie amprentat, să fie supus testului cu detectorul de minciuni și să permită fotografierea rănilor sale.

Mobilul: bani din asigurare și un conflict financiar

Reluarea anchetei, în 2025, a scos la iveală noi detalii. Polițiștii au descoperit un acord financiar între Beverly Bruneau și Thelma Brown privind locuința pe care o cumpăraseră împreună.

După ce Thelma s-a căsătorit cu Larry Brown, cuplul ar fi încercat să o convingă pe Beverly fie să găsească un alt coproprietar, fie să o elibereze pe Thelma de obligațiile financiare. Femeia a refuzat în repetate rânduri.

La scurt timp, casa din Dallas a fost cuprinsă de două incendii, dintre care al doilea a fost considerat intenționat. Anchetatorii susțin că Larry și Thelma Brown au încercat apoi să o determine pe Beverly să semneze documente false pentru a obține despăgubiri de la compania de asigurări.

Potrivit dosarului, cu doar câteva zile înainte de moarte, Larry Brown a confruntat-o pe Beverly din cauza refuzului ei de a semna actele. Chiar el le recunoscuse polițiștilor, în 1981, că avusese această discuție.

ADN-ul din gunoi a schimbat totul

Cheia rezolvării cazului a venit datorită progreselor din domeniul geneticii.

Încă din 2010, hainele victimei, păstrate ca probe timp de decenii, au fost reanalizate. Pe ele a fost identificat sângele unui bărbat necunoscut, însă la acea vreme profilul genetic introdus în baza națională de date ADN nu a avut nicio corespondență.

În februarie 2026, polițiștii din Grapevine au colaborat cu autoritățile din Colorado, unde locuia Larry Brown.

Anchetatorii au supravegheat locuința acestuia și au prelevat probe ADN din gunoiul scos la marginea proprietății, inclusiv de pe sticle de suc și de pe o sticlă de sos barbecue.

Rezultatele analizelor, primite în luna mai, au arătat o potrivire cu ADN-ul găsit pe hainele victimei.

În urma confirmării, Larry Brown a fost arestat și transferat în închisoarea din comitatul Tarrant, unde este în prezent acuzat de crimă.

Tehnologia modernă redeschide dosare considerate fără speranță

Criminologul Alex del Carmen, care nu este implicat în anchetă, spune că evoluția tehnologiilor ADN schimbă radical modul în care sunt soluționate dosarele vechi.

„Este un exemplu clar de muncă de poliție făcută corect. Faptul că probele au fost păstrate zeci de ani a făcut posibilă identificarea suspectului. Acum 45 de ani nimeni nu și-ar fi imaginat că vom avea asemenea instrumente”, a declarat specialistul.

Poliția din Grapevine a transmis că va continua să urmărească obținerea dreptății pentru victime, indiferent cât timp a trecut de la comiterea infracțiunii.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile americane spun că vor face publice noi informații pe măsură ce procesul avansează.