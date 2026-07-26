Loto 6/49 de duminică, 26 iulie. Loteria Română a anunţat un report de peste 8,61 milioane de euro la Loto 6/49

Report de peste 8,61 milioane de euro la Loto 6/49. Sursa colaj foto: Agerpres

Un report de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, duminică, 26 iulie, urmând a avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, informează Loteria Română, potrivit Agerpres.

Joi, 23 iulie, s-a înregistrat un câştig în valoare de aproape 535.000 lei la tragerea Joker de joi, la categoria a II-a, iar la extragerile Loto 6/49 de duminică, 19 iulie, s-au câştigat şapte premii în valoare de aproape 70.000 de lei fiecare.

La Noroc este în joc un report cumulat care depășește 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro), iar la Noroc Plus este la categoria I un report de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este un report de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 19.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,43 milioane de lei.