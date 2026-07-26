Oana Țoiu îl convoacă la MAE pe ambasadorul rus, după cea de-a treia dronă doborâtă de România

1 minut de citit Publicat la 12:14 26 Iul 2026 Modificat la 12:20 26 Iul 2026

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că îl convoacă pe ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, după ce Forțele aeriene române au doborât, duminică, o a treia dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian național.

La fel ca și președintele Dan, într-un mesaj publicat mai devreme, Țoiu spune că protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe anchetele deschise de procurori în legătură cu incidentele de vineri, sâmbătă și duminică.

A new drone was shot down this morning, at 10:13 a.m., by an F-16 aircraft of the Romanian Air Force, over Romania's territorial waters, in the Sulina-Chilia area.



I congratulate the Romanian pilots and the ground teams for the professionalism, courage, and efficiency with which… — Toiu Oana (@oana_toiu) July 26, 2026

"O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.

Îi felicit pe piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, aceștia contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Conform anchetei efectuate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Anchetele privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în curs de desfășurare.

Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe aceste anchete.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri.

În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al României", a scris Țoiu pe X.