Ford recheamă în service aproape 600.000 de vehicule din cauza riscului de incendiu în compartimentul motor

<1 minut de citit Publicat la 09:48 26 Iul 2026 Modificat la 09:49 26 Iul 2026

Ford recheamă în service aproape 600.000 de vehicule din cauza riscului de incendiu în compartimentul motor. Sursa foto: Getty Images

Ford Motor recheamă în service 565.691 de vehicule în Statele Unite, după ce autorităţile americane au identificat un risc de deteriorare a cablajului electric din compartimentul motor, care poate provoca un scurtcircuit şi, în anumite situaţii, un incendiu, informează Reuters.

Anunţul a fost făcut de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA), vineri, conform sursei citate şi sunt vizate anumite modele Ford Bronco şi Ford Bronco Raptor, care au fost fabricate între 2021 şi 2026.

Reprezentanţii NHTSA au transmis că defecțiunea se poate produce în timpul utilizării, generând căldură sau scântei. Dealerii Ford vor monta gratuit un înveliș de protecție suplimentar peste cablajul electric.

Proprietarii mașinilor vizate vor fi contactați de companie pentru programarea intervenției în service, fără costuri.

În primăvara acestui an, Ford a mai rechemat în service modelele F-150, Ranger, Maverick, Expedition și Transit fabricate între 2021 și 2026. Măsura a fost luată din cauza unei defecțiuni software la modulul de control al remorcii, care poate opri funcționarea luminilor și a frânelor atașate, potrivit Forbes.