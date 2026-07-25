Militari din Grecia au doborât rachete balistice trase de aliații Iranului asupra Arabiei Saudite. Grecii au folosit un sistem Patriot

1 minut de citit Publicat la 14:53 25 Iul 2026 Modificat la 14:53 25 Iul 2026

Sistem Patriot. Grecia a amplasat un astfel de sistem în Arabia Saudită, în 2021. Foto: Getty Images

Un sistem de apărare antiaeriană operat de personal militar grec în Arabia Saudită a interceptat sâmbătă două rachete balistice lansate din Yemen asupra rafinăriilor de petrol din Yanbu, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Apărarea civilă saudită a emis o alertă de urgență în Yanbu pentru a avertiza locuitorii cu privire la pericol.

"Atacul a fost lansat cu două rachete balistice și a vizat rafinăriile din Yanbu", a declarat o sursă de securitate greacă, adăugând că rachetele veneau din Yemen.

O a doua sursă a confirmat interceptarea rachetelor.

Sistemul Patriot al grecilor apără Arabia Saudită din 2021

Din 2021, Grecia a desfășurat o baterie de apărare antiaeriană Patriot, de fabricație americană, operată de personal grec, în cadrul unui acord vizând protejarea infrastructurilor enegetice ale regatului saudit.

Interceptarea de sâmbătă marchează a doua situație când personalul grec a folosit sistemul în condiții reale.

Rebelii houthi din Yemen și-au asumat, sâmbătă, responsabilitatea pentru un atac cu rachete în sud-vestul Arabiei Saudite, după atacuri ale Riadului asupra unui oraș portuar aflat sub controlul lor.

Acești insurgenți pro-iranieni au vizat în ultimele zile nave care traversau Marea Roșie, semnalând o extindere a conflictului din Orientul Mijlociu dintre Iran, SUA și aliații din Golf ai Statelor Unite.

Conflictul dintre Iran și SUA se extinde

Prin intermediul site-ului Ansarollah, rebelii houthi au revendicat un atac cu rachetă asupra orașului Jazan, unde agenția saudită de apărare civilă a emis o alertă pentru un "potențial pericol", pentru a anunța câteva minute mai târziu că "pericolul a trecut".

??? BREAKING: Smoke is rising over Jazan, Saudi Arabia right now



The ballistic missiles were reportedly launched from Yemen, though the Houthis have yet to formally claim the attack.



Iranian state media claims the target was a Saudi Aramco oil facility. Saudi authorities have… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2026

Agenția saudită emisese același tip de alertă în două rânduri la Yanbu, sâmbătă dimineața.

Ca represalii pentru atacul asupra două petroliere saudite în Marea Roșie, Riadul a lansat vineri lovituri asupra portului yemenit Hodeida, controlat de rebeli. Aceștia din urmă au anunțat că loviturile saudite au afectat infrastructuri civile și au promis să riposteze.