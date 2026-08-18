David Popovici susţine că nu a primit nicio invitaţie să meargă la Moscova, după ce Egor Kornev a spus că îl aşteaptă în Rusia

David Popovici, alături de Egor Kornev (în stânga imaginii) şi Kristóf Milák (în dreapta imaginii), pe 12 august 2026, la Campionatul European de la Paris. Sursa foto: Getty Images

Înotătorul român David Popovici a revenit în România, luni, după Campionatele Europene de la Paris unde a reuşit să îşi apere titlurile la 100 şi 200 m liber. În cadrul conferinţei de presă, oferită pe pe Aeroportul Otopeni, el a fost întrebat dacă ar merge în Rusia, la invitația înotătorului rus Egor Kornev. Acesta din urmă s-a clasat pe locul secund în finala probei de 100 m liber.

Unul dintre subiectele abordate de David Popovici la scurt timp după ce a revenit în ţară a fost situația premierilor promise sportivilor de înaltă performanță, dar pe care statul român nu și-a onorat-o în mare parte. El a subliniat că o parte dintre acești sportivi au o situație financiară grea și că nu se pot descurca fără aceste premii din partea statului.

"Mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român (n.r.: despre premierile acordate de statul român sportivilor). Eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor de ani și ani de zile care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleași condiții pe care le am eu acum. Este o situație care nu poate să fie comentată. Este acest sentiment de identificare. Am câștigat cu toții, dar multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot schimba viața în bine.

Asta e situația în țară. O să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru. Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia? De fiecare dată când am ocazia o să spun că nu am avut cele mai bune condiții. Într-un fel sau altul, m-am descurcat. Dacă vorbesc de următoarele generații, rolul infrastructurii ar trebui să fie luat în serios și rezolvat pe cât se poate. Și pentru educația noastră ca societate", a precitat David Popovici.

Întrebat dacă ar lua în calcul să meargă la Moscova pentru antrenamente, David Popovici a răspuns: "N-am primit nicio invitație. N-am primit nicio invitație".

Declarația lui Popovici vine după ce Egor Kornev a spus că l-a invitat pe înotătorul român în Rusia, în urma unei discuții pe care cei doi au purtat-o despre mașini.

"Popovici este un tip extraordinar. Îmi face mare plăcere să fiu alături de el în zona de pregătire, să râdem, să înotăm, să concurăm", a afirmat despre David Popovici sportivul rus, marele rival al românului în bazin, la Campionatul European de la Paris, relatează Tass, agenția de propagandă a Kremlinului.

Egor Kornev a dezvăluit şi unele dintre discuțiile personale pe care le-a avut cu David Popovici.

"Ne înțelegem foarte bine, ne împărtășim diverse noutăți. Astăzi a aflat că sunt căsătorit. Cum a aflat că am o soție? I-am trimis un mesaj soției mele, Uliana, și l-am rugat să-i transmită salutări. El a întrebat: «Adică soție?» I-am spus că da, am soție. A fost surprins. Mi-a spus că el este împreună cu iubita lui de șase ani", a povestit înotătorul rus, care are 22 de ani.

Ulterior, Kornev a relatat cum au ajuns să vorbeasă despre mașini și la posibilitatea ca David Popovici să meargă în Rusia.

"I-am spus că am un «Mercedes». I-am spus ce model nou îmi doresc. El a răspuns că e super. El are mașini «Porsche» și «Mercedes». I-am spus să vină în Rusia. Ei conduc acolo în linie dreaptă, o să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav", a mai adăugat sportivul rus.

Egor Kornev a câștigat la Paris medalia de aur la 50 de metri fluture.

În vârstă de 21 de ani, David Popovici a scris istorie la Campionatul European de nataţie de la Paris. Înotătorul român a câştigat vineri, al treilea titlu continental consecutiv la 200 m liber, la două zile după ce a câştigat al treilea aur european la 100 m liber. El este primul care reuşeşte o astfel de performanţă.