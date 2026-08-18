OpenAI lansează ChatGPT pentru adolescenți. Ce nu va mai putea face chatbotul

OpenAI lansează ChatGPT pentru adolescenți. Foto: Hepta

Adolescenții folosesc deja ChatGPT pentru teme, întrebări de zi cu zi și, în unele cazuri, chiar ca pe un companion. OpenAI lansează acum o versiune a chatbotului gândită special pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani, cu protecții suplimentare pentru subiecte sensibile și instrumente care ar trebui să îi ajute să învețe, nu doar să primească răspunsurile gata făcute, scrie Euronews.

ChatGPT pentru adolescenți va avea reguli mai stricte în conversațiile despre sinucidere, automutilare, sexualitate sau relații romantice. OpenAI spune că scopul este ca tinerii să poată folosi inteligența artificială într-un mediu mai potrivit vârstei lor, fără să fie tratați nici ca niște copii mici, nici ca niște adulți.

„Vrem să îi tratăm pe adolescenți ca pe adolescenți, ceea ce înseamnă că trebuie să ținem cont de etapa lor de dezvoltare, fără să le vorbim de sus sau să îi tratăm ca pe niște copii”, a declarat Ann O'Leary, vicepreședinte pentru politici globale la OpenAI.

„Dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că nu sunt expuși la materiale la care nu ar trebui să fie expuși”, a adăugat ea.

Îngrijorări tot mai mari legate de folosirea chatboturilor de către adolescenți

Lansarea vine într-un moment în care părinții, profesorii și specialiștii în dezvoltarea copiilor atrag tot mai des atenția asupra modului în care adolescenții folosesc inteligența artificială.

Una dintre probleme este dependența emoțională. Chiar și adulții pot ajunge să atribuie unui chatbot sentimente și intenții umane și să dezvolte o relație nesănătoasă cu acesta, iar adolescenții pot fi și mai vulnerabili.

Un studiu realizat anul trecut de o organizație de monitorizare a arătat că ChatGPT putea, în anumite conversații în care cercetătorii pretindeau că au 13 ani, să ofere informații detaliate despre consumul de alcool și droguri, ascunderea tulburărilor alimentare sau automutilare. În unele cazuri, chatbotul avertiza mai întâi asupra riscurilor, dar continua apoi cu răspunsuri foarte detaliate.

În Statele Unite, peste 70% dintre adolescenți foloseau chatboturi AI inclusiv pentru companie, iar jumătate apelau în mod regulat la așa-numiți „companioni AI”, potrivit unui studiu Common Sense Media din 2025, citat în material.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a vorbit la rândul său despre riscul unei „dependențe emoționale excesive” de inteligența artificială și despre necesitatea de a înțelege mai bine acest fenomen în rândul tinerilor.

În versiunea destinată adolescenților, ChatGPT este conceput să nu sugereze că are sentimente personale față de utilizator, că este conștient sau că trăiește emoții. Sunt limitate și conversațiile romantice sau sexuale. Protecțiile pentru conturile de adolescenți reduc, de asemenea, conținutul grafic, jocurile de rol romantice, sexuale ori violente și conținutul care promovează standarde extreme de frumusețe sau diete nesănătoase.

„Am încercat să identificăm indiciile ipotetice pe care un model le-ar putea da și care ar putea determina un adolescent să dezvolte un fel de relație cu el”, a explicat Allison Mishkin, responsabilă pentru dezvoltarea copilului în cadrul OpenAI.

Protecții suplimentare și control parental

OpenAI folosește și un sistem de estimare a vârstei, bazat pe mai multe semnale asociate contului. Dacă sistemul estimează că un utilizator are sub 18 ani, îi poate aplica automat experiența pentru adolescenți și protecțiile suplimentare. Compania precizează că sistemul nu este infailibil, iar utilizatorii adulți clasificați greșit își pot verifica vârsta pentru a elimina aceste restricții. În Uniunea Europeană, această funcție urmează să fie introdusă gradual.

Controalele parentale sunt opționale și presupun conectarea contului adolescentului cu cel al unui părinte sau tutore. Chiar și fără această legătură, însă, OpenAI spune că protecțiile specifice adolescenților sunt integrate în experiența lor de utilizare.

După conectarea conturilor, părinții pot stabili „ore de liniște”, perioade în care adolescentul nu poate folosi ChatGPT, și pot modifica anumite setări. Ei nu pot însă să citească conversațiile copilului și nici să îl monitorizeze în timp real.

În situații limitate și considerate cu risc ridicat, părinții pot primi notificări de siguranță, de exemplu atunci când sistemele detectează semne care ar putea indica un risc grav de automutilare. OpenAI spune că astfel de alerte sunt concepute pentru momentele în care intervenția unui adult din viața reală ar putea fi importantă.

ChatGPT ar trebui să ajute la teme, nu să le facă în locul elevilor

O altă parte importantă a versiunii pentru adolescenți este modul în care ChatGPT răspunde la întrebările legate de școală.

În loc să ofere pur și simplu rezultatul sau să scrie tema în locul elevului, sistemul este gândit să îl conducă spre rezolvare, prin explicații și întrebări care îl obligă să participe activ. OpenAI spune că vrea să dezvolte în continuare acest tip de învățare interactivă, pornind de la ideea că elevii înțeleg mai bine conceptele atunci când trebuie să lucreze efectiv cu ele.

Compania are deja instrumente și produse dedicate educației, iar adaptarea ChatGPT pentru adolescenți îi poate extinde prezența în școli. Noua versiune încearcă însă să răspundă și uneia dintre cele mai mari probleme apărute odată cu folosirea pe scară largă a inteligenței artificiale de către elevi: cum poate fi folosită pentru a-i ajuta să învețe, fără să ajungă pur și simplu să gândească și să lucreze în locul lor.