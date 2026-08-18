Spania, zguduită de un nou cutremur. Un seism cu magnitudinea 4,8 s-a produs în Granada, marţi

1 minut de citit Publicat la 15:20 18 Aug 2026 Modificat la 15:31 18 Aug 2026

Spania, zguduită de un nou cutremur. Un seism cu magnitudinea 4,8 s-a produs în Granada, marţi. Sursa colaj foto: Getty Images & X

Un seism cu magnitudinea 4,8 a dus la rănirea uşoară a trei persoane şi a provocat pagube materiale marţi în Granada, sudul Spaniei, oraş afectat deja în acest weekend de un cutremur cu o magnitudine puţin mai mare, informează El Pais şi AFP, conform Agerpres. "Este o tortură", a spus o localnică la scurt timp după ce undele seismice au încetat.

Mişcarea telurică a avut loc aproximativ la ora 10:38 (08:38 GMT), epicentrul fiind localizat în localitatea Alhendin, la 10 kilometri sud de oraşul Granada, potrivit Institutului geografic naţional (IGN).

Trei persoane au fost rănite uşor, printre care şi o fată care a fost spitalizată, a precizat Antonio Sanz, şeful serviciilor de urgenţă din regiunea andaluză.

Serviciile de intervenţie au indicat că au primit peste 50 de apeluri telefonice care semnalau fisuri în clădiri şi căderi de moloz.

În înregistrări video publicate pe reţele de socializare apar resturi împrăştiate pe străzi şi mai multe vehicule avariate în acest oraş turistic foarte frecventat.

"Totul s-a prăbuşit în jurul nostru. A fost terifiant", a scris pe reţeaua X Cristina Ruiz Lopez, o tehniciană de laborator care se afla într-un supermarket din Granada în momentul producerii seismului.

Acest seism urmează după cutremurul cu magnitudine 5 care a trezit locuitorii Granadei sâmbătă, puţin după ora locală 01:00 (23:00 GMT vineri).

Nu a fost semnalat atunci niciun rănit probabil pentru că erau doar puţini oameni pe stradă în acel moment, deşi au existat clădiri care au suferit pagube.

"Experţii subliniază că este posibil ca mişcările seismice şi replicile să continue în regiune", a avertizat pe platforma X preşedintele guvernului regional, Juan Manuel Moreno, făcând apel la ''mai multă prudenţă''.

Granada este celebră pentru Alhambra, palat înscris în patrimoniul mondial UNESCO şi bijuterie a arhitecturii islamice medievale, reşedinţa suveranilor ultimului regat musulman din Spania.