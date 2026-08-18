Medicii din Sri Lanka au scos o piatră de 3,1 kilograme din vezica unui bărbat și spun că acesta este un record

1 minut de citit Publicat la 14:20 18 Aug 2026 Modificat la 14:20 18 Aug 2026

Medicii din Sri Lanka au scos o piatră de 3,1 kilograme din vezica unui bărbat și spun că acesta este un record. Foto: Getty Images

Medicii din Sri Lanka au scos din vezica urinară a unui bărbat un calcul de 3,1 kilograme. Ei cred că este cea mai mare formațiune de acest fel îndepărtată vreodată printr-o operație, scrie BBC.

Intervenția a avut loc săptămâna trecută, la un spital din Trincomalee, în estul țării.

Pacientul, în vârstă de 55 de ani, fusese internat după ce suferise un accident vascular cerebral. În timpul tratamentului, medicii au observat că bărbatul avea dificultăți la urinare și au descoperit calculi în vezica sa. În timpul operației, medicii au scos o piatră care cântărea cât un bebeluș născut la termen și avea aproximativ mărimea unui ou de struț.

„Potrivit informațiilor disponibile, este cea mai mare piatră formată în vezica urinară care a fost documentată și scoasă printr-o operație”, a declarat pentru BBC Sinhala medicul Prahalahan Balakrishnan, coordonatorul intervenției.

Medicul a precizat că pacientul se simte foarte bine. Bărbatul a rămas internat și continuă să primească tratament pentru celelalte probleme de sănătate, au transmis doctorii.

Prahalahan Balakrishnan estimează că piatra s-a aflat în vezica pacientului timp de aproximativ cinci până la zece ani.

Astfel de pietre se formează când mineralele din urină se adună și se întăresc. Pietrele mici, de dimensiunea unor fire de nisip, pot fi eliminate în mod natural. Cele mai mari de un centimetru pot bloca eliminarea urinei și necesită tratament medical. O piatră cu diametrul de peste patru centimetri este considerată gigantică.

Potrivit Guinness World Records, recordul anterior a fost stabilit în Brazilia, în 2003. Piatra scoasă atunci din vezica unui pacient cântărea 1,9 kilograme și avea o lungime de 17,9 centimetri.

Piatra îndepărtată săptămâna trecută în Sri Lanka avea o lungime de aproximativ 17 centimetri și cântărea 3,1 kilograme.