Momentul în care un leopard intră într-un magazin de băuturi alcoolice și atacă vânzătorul. Cinci ore a durat capturarea lui

După aproape cinci ore de intervenție, leopardul a fost tranchilizat cu ajutorul unei săgeți cu sedativ și capturat în siguranță. Foto: X / Kailash Vashi

Momente de panică într-un oraș din statul indian Rajasthan, după ce un leopard rătăcit a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice și a atacat trei persoane. Animalul a fost imobilizat și capturat abia după o intervenție care a durat aproape cinci ore.

Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în jurul orei 08:45, în orașul Todaraisingh, din districtul Tonk, potrivit ndtv.com.

Leopardul a ieșit din pădure și a ajuns în centrul orașului

Potrivit autorităților silvice, leopardul fusese observat inițial ascuns în tufișurile de la marginea localității.

După ce localnicii au alertat autoritățile, un voluntar al serviciului forestier, Rakesh Mali, s-a deplasat în zonă pentru a verifica situația. În acel moment, animalul a sărit asupra lui și l-a rănit la picioare, după care a fugit aproximativ 400 de metri până în piața aglomerată din oraș.

Trei persoane au fost rănite

Ajuns în apropierea magazinului de băuturi alcoolice, leopardul l-a atacat mai întâi pe Fateh Lal Koli, în vârstă de 40 de ani, care se afla în fața localului.

Animalul a intrat apoi în magazin, unde l-a atacat și pe vânzătorul Sanjay Gurjar, de 25 de ani. Acesta a reușit să fugă din magazin, deși suferise răni la nas, spate și în alte zone ale corpului.

Voluntarul silvic rănit anterior a primit îngrijiri la un spital din zonă, iar celelalte două victime au fost transferate la o unitate medicală specializată din cauza gravității leziunilor.

? SHOCKING INCIDENT IN RAJASTHAN



​A wild leopard strayed from nearby hills into Todaraisingh town (Tonk) and charged straight inside a liquor shop near SBI Chauraha!



​The big cat went on a rampage—smashing bottles and attacking the salesman, leaving him with injuries to his… pic.twitter.com/EiAfd9OyAi — Kailash Vashi (@KailashVashi) July 20, 2026

Localnicii au blocat leopardul în magazin

După ce leopardul a rămas în interiorul magazinului, localnicii au reacționat rapid și au tras oblonul metalic al clădirii din exterior, reușind să îl blocheze înăuntru și să împiedice alte atacuri.

La fața locului au fost mobilizate echipe ale serviciului forestier din districtul Tonk, precum și specialiști în capturarea animalelor sălbatice de la Grădina Zoologică din Jaipur.

După aproape cinci ore de intervenție, leopardul a fost tranchilizat cu ajutorul unei săgeți cu sedativ și capturat în siguranță. Ulterior, animalul a fost transportat la sediul diviziei silvice din Tonk, unde a fost supus unui control veterinar.

„Este prima dată când salvez un leopard dintr-un magazin de băuturi”

Medicul veterinar Ashok Tanwar, coordonatorul operațiunii, a declarat că este vorba despre un leopard adult de sex masculin.

El a precizat că a participat la peste 60 de operațiuni de salvare a animalelor sălbatice, însă nu s-a mai confruntat niciodată cu o situație în care un leopard să fie capturat din interiorul unui magazin de băuturi alcoolice.

Cum a ajuns animalul în oraș

Reprezentanții autorităților silvice spun că pădurile din jurul orașului Todaraisingh găzduiesc o populație numeroasă de leoparzi, iar animalul cel mai probabil s-a îndepărtat de habitatul său natural și a ajuns accidental în zona locuită.

Operațiunea de capturare a atras sute de curioși, iar poliția a fost nevoită să delimiteze perimetrul și să țină oamenii la distanță pentru ca intervenția să se desfășoare în siguranță.