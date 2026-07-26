Două cutremure în România, duminică dimineaţa. Ce magnitudini au avut

Două cutremure în România, sâmbătă dimineaţa. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat duminică dimineaţa că au avut loc două cutremure în România. Primul seism s-a înregistrat la adâncimea de 147.7km, iar al doilea, potrivit specialiştilor, s-a produs la adâncimea de 18.8km.

Reprezentanţii INCDFP au transmis că primul cutremur a avut loc azi-noapte, la ora 02:35, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, Buzău. Magnitudinea acestuia a fost de 3.5, au precizat specialiştii.

Seismul a fost înregistrat de seismografe în apropierea următoarelor oraşe: 56km E de Braşov, 57km SE de Sfântu-Gheorghe, 57km S de Buzău, 64km N de Ploieşti, 73km S de Focşani, 91km NE de Târgovişte.

Cel de-al doilea cutremur de astăzi a avut loc la ora 04:52, ora locală a României, în zona seismică Vrancea. Magnitudinea înregistrată de stațiile seismice este de 2.4; la adâncimea de 18.8km.

Acest seism s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km S de Focşani, 41km N de Buzău, 89km S de Brăila, 90km S de Galaţi, 93km NE de Ploieşti, 95km SE de Sfântu-Gheorghe, 99km S de Bârlad.

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs aproape 20 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4.



Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc pe 26 februarie, în judeţul Vrancea.