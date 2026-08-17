Dublă crimă la Bacău. Un bărbat şi-a ucis soţia şi cumnata din cauza unor neînţelegeri în familie

Dublă crimă la Bacău: Două surori au fost ucise cu bestialitate. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O dublă crimă a avut loc în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău. Un bărbat și-a fi ucis soția și pe sora acesteia, la locuința unde femeia se mutase de curând. Cele două victime au fost găsite fără viață, una – în casă, iar cealaltă – în grădină. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Descoperirea macabră a fost făcută luni dimineaţa într-o casă din oraşul Comăneşti, aflat în judeţul Bacău. Şi asta după ce o vecină a sunat la serviciul unic de urgenţă 112. Poliţiştii care au ajuns la adresa indicată le-au găsit pe cele două surori, în vârstă de 63, respetiv 67 de ani, omorâte.

Criminalul, în vârstă de 66 de ani, care a mers la locuinţa cumnatei, care avea 63 de ani, şi şi-a ucis soţia, după ce au apărut unele neînţelegeri în cuplu. Ulterior, acesta şi-a înjunghiat mortal şi cumnata.

Surse din anchetă au spus că trupul femeii de 67 de ani a fost găsit în locuinţa surorii sale mai mici. Asasinul şi-a ucis cumnata în grădină.

La scurt timp de la dubla crimă, individul a încercat să îşi pună capăt zilelor. Surse din anchetă au mai precizat că acesta era cunoscut cu probleme psihice şi urma un tratament pe care l-a întrerupt. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri, fiind supravegheat de polițiști.

Soţia criminalului se mutase din casa în care locuia cu acesta de o săptămână din cauza unor certuri, însă, la Poliţie nu s-a înregistrat nicio plângere sau un istoric de violenţă în familie.

Polițiștii continuă ancheta, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Cercetările sunt desfășurate într-un dosar penal deschis pentru omor calificat.