Concurență record la Medicină, în București: 7.000 de candidați susțin duminică proba scrisă. Numărul locurilor este mult mai mic

Admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie din București, duminică, 26 iulie 2026. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Candidaţii înscrişi la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti susţin duminică proba scrisă a concursului de admitere la studiile de licenţă, pentru facultăţile de medicină, medicină dentară şi farmacie, potrivit Agerpres. Concurenţa este mare anul acesta la Medicină: aproape 4 candidaţi se luptă pentru fiecare loc. În premieră, admiterea la toate programele de licență ale Facultății de Moașe și Asistență Medicală se desfășoară anul acesta pe bază de dosar.

În acest an, UMF "Carol Davila" înregistrează un record absolut de candidaţi – 6.916 înscrişi pentru ocuparea celor 1.947 de locuri scoase la concurs (1.291 finanţate de la bugetul de stat şi 656 cu taxă). Este cel mai mare număr de candidaţi din istoria recentă a universităţii.

Potrivit unui comunicat al UMF ''Carol Davila'' transmis Agerpres, repartizarea candidaţilor pe facultăţi este următoarea:

Facultatea de Medicină – 2.727 candidaţi (725 de locuri finanţate de la buget şi 260 cu taxă);

– 2.727 candidaţi (725 de locuri finanţate de la buget şi 260 cu taxă); Facultatea de Stomatologie – 800 candidaţi (190 la buget şi 84 cu taxă);

– 800 candidaţi (190 la buget şi 84 cu taxă); Facultatea de Farmacie – 107 candidaţi (94 la buget şi 20 cu taxă).

În premieră, pentru accederea la toate programele de studiu de licenţă ale Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală admiterea din acest an se va face pe bază de dosare, fiind înscrişi 3.282 de candidaţi – 314 locuri la buget şi 260 cu taxă.

Anul acesta, 18 premianţi ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale la disciplinele biologie, fizică sau chimie au fost deja admişi în UMF "Carol Davila", fără susţinerea concursului de admitere conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

"Numărul record de candidaţi înscrişi în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă ale Universităţii de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituţia noastră şi prestigiul academic construit prin performanţă, responsabilitate şi excelenţă, reprezentând cea mai valoroasă recunoaştere a calităţii actului educaţional şi a standardelor academice pe care universitatea le promovează.

Le transmit tuturor candidaţilor cele mai bune gânduri şi le doresc mult succes la concursul de admitere, exprimându-mi convingerea că viitoarea generaţie de studenţi ai UMF «Carol Davila», formată într-un mediu academic de excelenţă, va continua tradiţia universităţii şi va contribui, prin profesionalism, integritate şi performanţă, la dezvoltarea medicinei româneşti şi la consolidarea unui sistem de sănătate modern, centrat pe pacient şi pe calitatea actului medical", declara, recent, rectorul Viorel Jinga.

Taxele, la fel ca anul trecut

Taxele de studii stabilite de către Senatul UMF "Carol Davila" pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2024-2025 sunt similare celor de anul trecut:

15.000 lei /an de studiu pentru Facultăţile de Medicină şi Stomatologie;

10.000 lei/an de studiu pentru Farmacie;

8.000 lei/an de studiu pentru FMAM.

Taxa anuală de studiu va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală). În ceea ce priveşte taxa de înscriere la examenul de admitere la studiile de licenţă în UMFCD, aceasta a fost, anul acesta, 500 de lei.