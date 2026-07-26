Prognoză meteo pentru Bucureşti: urmează ploi și descărcări electrice la începutul săptămânii

1 minut de citit Publicat la 14:08 26 Iul 2026 Modificat la 14:08 26 Iul 2026

ANM a anunțat prognoza pentru București la începutul săptămânii. Foto: Getty Images

ANM a publicat duminică prognoza meteo pentru primele două zile ale săptămânii următoare.

Astfel, în intervalul 27 iulie ora 12:00 - 28 iulie ora 10:00, cerul va fi variabil în Bucureşti, cu înnorări temporare după-amiaza şi spre seară, când vor avea loc ploi de scurtă durată, la nivelul a 2 - 5 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în timpul ploilor, când viteza la rafală va ajunge la 35 - 40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 30 - 31 de grade, iar cea minimă, de 17 - 18 grade.

ANM a emis două atenţionări de vreme severă în intervalul 27 iulie, ora 12 - 28 iulie, ora 10, în mai multe zone din ţară, dar municipiul Bucureşti nu se va afla sub incidenţa acestor mesaje.

ANM anunță Coduri Galbene cu vijelii și rafale de 100 km/h și 40 de litri/mp în jumătate de țară. Harta zonelor afectate

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică un Cod Galben de vijelii și averse torențiale.

Conform sursei citate, acest Cod Galben este valabil de luni, 27 iulie, ora 12:00 până la ora 22:00 în aceeași zi.

Intervalul specificat va fi caracterizat de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ.

Zonele vizate sunt Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei precum și nord-vestul Moldovei.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50km/h - 70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni, de 1 - 3 cm.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp și, izolat, de peste 30 - 40 l/mp.

Un al doilea Cod Galben de vânt puternic a fost emis de ANM pentru intervalul de valabilitate 27 iulie, ora 22:00 - 28 iulie, ora 10:00.

În Carpații Meridionali și de Curbură și, local, în Munții Apuseni, rafalele vor atinge viteze de 70 - 80 km/h, iar la altitudini mari, chiar peste 90 - 100 km/h.