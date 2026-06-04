BERD finanțează cu 44 de milioane de euro un proiect de stocare a energiei în baterii la Scornicești

1 minut de citit Publicat la 18:04 04 Iun 2026 Modificat la 18:04 04 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda o finanțare de până la 44 de milioane de euro pentru dezvoltarea, construcția și operarea unui sistem de stocare a energiei în baterii la scară largă la Scornicești, anunță instituția financiară internațională, scrie Agerpres.

Proiectul este deținut în coproprietate de producătorul independent paneuropean de energie electrică R.Power S.A. și de Eiffel Investment Group, prin fondul Eiffel Transition Infrastructure SLP.

Sistemul va avea o capacitate instalată de 127 MW / 254 MWh și va contribui la întărirea securității energetice a României.

Prin stocarea și eliberarea energiei electrice în funcție de nevoi, proiectul de la Scornicești va susține o mai bună integrare a surselor regenerabile, va îmbunătăți stabilitatea rețelei și va reduce nevoia de a diminua producția de energie verde.

Va fi printre primele sisteme independente de stocare a energiei pe baterii (BESS) la scară largă din acest segment de piață emergent și ar urma să demonstreze viabilitatea comercială și tehnică a stocării energiei în România, contribuind la atragerea de noi investiții în domeniu.

Proiectul include și activități de informare în colaborare cu instituțiile de învățământ locale, menite să încurajeze femeile și tinerii să urmeze cariere în sectorul energetic, dominat tradițional de bărbați.

Pentru a reduce riscul asociat operațiunilor comerciale, finanțarea beneficiază de o garanție InvestEU pentru prima pierdere – un program european conceput să accelereze tranziția durabilă în statele membre prin partajarea riscurilor pentru infrastructura verde inovatoare.

Finanțarea este acordată unei companii de proiect înregistrate în România. Grupul R.Power are sediul la Varșovia și deține un portofoliu important de proiecte de energie regenerabilă, hibride și BESS la scară largă în întreaga Europă.

Până acum, BERD a investit peste 12,5 miliarde de euro în 591 de proiecte în România.