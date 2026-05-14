CNAIR: "Continuăm deszăpezirea pe Transfăgărășan". Ce au găsit muncitorii sub stratul de zăpadă de trei metri

<1 minut de citit Publicat la 16:15 14 Mai 2026 Modificat la 16:17 14 Mai 2026

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, joi, că, pe traseul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac există porțiuni pe care stratul de zăpadă depășește 2-3 metri grosime", iar, în timpul deszăpezirii, muncitorii au găsit, pe carosabil, "numeroase stânci aduse de avalanșe, de pe versanți".

"Continuăm deszăpezirea pe DN7C - Transfăgărășan!

Pe traseul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac există porțiuni pe care stratul de zăpadă depășește 2-3 metri grosime și pe carosabil am găsit și numeroase stânci aduse de avalanșe, de pe versanți.

Cu toate că intervenția pentru curățarea zăpezii de pe carosabil a fost întreruptă de mai multe ori din cauza condițiilor meteo nefavorabile, utilajele lucrează ori de câte ori este posibil și sigur pentru personal", a comunicat CNAIR.

Transfăgărășanul nu are o dată oficială pentru redeschiderea circulaţiei, dar se speră ca acest lucru se întâmple în jurul datei de 1 iulie.