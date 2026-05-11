Imagini cu deszăpezirea Transfăgărășanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. CNAIR: "Lucrăm cât se poate de repede"

Imagini cu deszăpezirea Transfăgărășanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Sursa foto: Facebook / CNAIR

Autorităţile au anunţat că au început deszăpezirea Transfăgărășanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, iar stratul de zăpadă este mai consistent decât în anii trecuţi. "Nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu ne ajută la curățenia zăpezii", a transmis CNAIR.

"Am început deszăpezirea Transfăgărășanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac.

Anul acesta avem parte de un strat de #zăpadă mai consistent față de alți ani și nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu ne ajută la curățenia zăpezii dar lucrăm cât se poate de repede.

Deocamdată intervenim cu două utilaje de mare capacitate dar vom suplimenta numărul mașinilor odată cu deschiderea unor noi fronturi de lucru", a comunicat CNAIR.

Transfăgărășanul nu are o dată oficială pentru redeschiderea circulaţiei, dar se speră ca acest lucru se întâmple în jurul datei de 1 iulie.