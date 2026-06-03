Polonia semnează un contract uriaș pentru drone de atac și de spionaj: Aproape 3 miliarde de euro prin SAFE, iar banii rămân în țară

1 minut de citit Publicat la 17:24 03 Iun 2026 Modificat la 17:24 03 Iun 2026

Drone poloneze de luptă Warmate, expuse la expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security, desfășurată în luna mai la București. Foto: Getty Images

Guvernul polonez a semnat contracte cu antreprenorul local în domeniul apărării WB Group pentru cea mai mare comandă de drone de spionaj și de atac din istoria țării, informează televiziunea de stat, TVP, pe site-ul său.

Tranzacția este evaluată la aproximativ 2,75 miliarde de euro.

Contractele vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE al UE.

Până în 2030, vor fi livrate peste 400 de sisteme Warmate de "muniții rătăcitoare" (drone care-și caută ținta din aer și o distrug la impact, n.r.), fiecare cuprinzând 10 drone.

De asemenea, contractele prevăd livrarea, în același interval de timp, a 12 module de tragere cu baterie (BFM) ale sistemului de căutare și atac fără pilot Gladius și 190 de sisteme drone de recunoaștere FlyEye.

Toate sistemele achiziționate sunt deja utilizate de forțele armate poloneze.

Ministru polonez: 90% din banii luați prin SAFE rămân în Polonia

Prezent la semnarea acordurilor la sediul WB Group din orașul Ożarów Mazowiecki, situat la vest de Varșovia, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a subliniat că economia poloneză va beneficia de pe urma acestor contracte.

"Încă de la început, când am vorbit despre modul în care va fi implementat SAFE, am spus că cele mai multe dintre fonduri, aproape 90%, merg către companiile poloneze. Și asta se întâmplă acum: producție de la început până la sfârșit pe teritoriul polonez. Va duce la dezvoltarea afacerilor și noi locuri de muncă", a detaliat el.

Polonia este cel mai mare beneficiar individual al programului SAFE, calificându-se pentru peste 43 de miliarde de euro în granturi și împrumuturi preferențiale.

România vine pe locul 2, cu aproape 17 miliarde de euro.

Varșovia a lansat o strategie ambițioasă de modernizare a armatei sale și cheltuiește în prezent aproape 5% din PIB pentru apărare, amintește TVP.