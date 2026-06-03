De ce a dat Florin Iordache aviz negativ pe publicarea vilelor RA-APPS. ”Am primit ieri după-masă și când trebuia să-l dau? Noaptea?”

Florin Iordache spune că un guvern interimar nu poate modifica regulile existente / sursă foto: Hepta

Președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache, a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că instituția a avizat negativ proiectul prin care ar urma să fie făcute publice numele demnitarilor care locuiesc în imobile administrate de RA-APPS, susținând că un guvern interimar nu poate modifica regulile existente.

„Doamna Dogioiu să verifice înainte de a veni cu puncte de vedere. Am primit ieri după-masă și când trebuia să-l dau? Noaptea? Și data trecută, tot dezinformare, că, vezi Doamne, Consiliul dă...

Dacă ei fac ședința și cer aviz după, când să le dau eu avizul? Deci avizul e dat de cel puțin o oră. Ei pun ședințe de Guvern una peste alta.

E problema lor cum se organizează, dar nu pot să ceară mie să-i dau avizul peste noapte”, a declarat Florin Iordache.

Întrebat ce aviz a dat, președintele Consiliului Legislativ a declarat că:

„Negativ, normal, e neconstituțional. Ei nu pot să emită la moment, consideră că sunt un guvern cu atribuții depline, în condițiile în care este un guvern demisionar prin decizia Parlamentului. Să citească Constituția.

Poate să administreze, dar nu poate să schimbe niște chestiuni”, a mai adăugat acesta.

Întrebat din ce perspectivă e neconstituțional proiectul, Florin Iordache a explicat că:

„Din perspectiva unui guvern care are puteri limitate, din perspectiva asta discutăm. Deci, în acest moment, el poate să administreze, nu poate să schimbe regulile generale”, a încheiat Președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache.

După ce a rămas în funcție cu atribuții limitate, în urma adoptării moțiunii de cenzură, Guvernul nu mai poate iniția proiecte de lege și poate adopta doar hotărâri de guvern.

Astfel, Guvernul Bolojan a inițiat o hotârâre prin care să oblige RA-APPS să publice lista imobilelor pe care le administrează și a categoriilor de beneficiari.

Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec, susține că măsura este necesară pentru transparentizarea patrimoniului administrat de RA-APPS. Acesta a afirmat că, timp de ani de zile, vilele, apartamentele, spațiile de protocol și terenurile statului au fost tratate ca informații inaccesibile publicului.