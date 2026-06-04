Ce evenimente blochează Bucureștiul în weekend și pe ce străzi e mai bine să nu te aventurezi

2 minute de citit Publicat la 17:05 04 Iun 2026 Modificat la 17:05 04 Iun 2026

București. sursa foto: Getty

Traficul va fi restricționat în mai multe zone din București în acest weekend, din cauza unui meci de fotbal, a unui cros, a unor evenimente culturale și a unei procesiuni religioase, anunță Brigada Rutieră a Capitalei, notează Agerpres.

Meciul România - Țara Galilor

Sâmbătă seară, de la ora 20:45, se joacă pe Stadionul „Steaua” meciul de fotbal România - Țara Galilor.

Începând cu ora 16:00, circulația va fi restricționată, în funcție de necesitate, pe Bulevardul Ghencea și pe străzile adiacente, precum și pe Strada Constantin Titel Petrescu, cu excepția riveranilor și a autovehiculelor de urgență. De la ora 12:00, se restricționează și traficul pietonal pe trotuarul dinspre pasajul cu linia de tramvai 41 și aleea de acces auto în Complexul Sportiv Steaua.

Crosul „Ziua Olimpică”

Tot sâmbătă, între orele 05:00-18:00, în zona Arcului de Triumf se desfășoară crosul național „Ziua Olimpică”.

Restricțiile se aplică gradual:

Strada Alexandru Constantinescu este închisă din vineri, ora 18:00, până sâmbătă, ora 18:00;

Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Arcul de Triumf și Strada Arh. Ion Mincu, este restricționată sâmbătă între orele 07:00-15:00;

Piața Arcului de Triumf și Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, sâmbătă între orele 08:30-15:00.

Traficul se va desfășura dinspre Piața Presei Libere către Bulevardul Constantin Prezan și invers, iar pe Șoseaua Kiseleff se păstrează o bandă pentru riverani și vehiculele de urgență.

West Side Flower Fest

Pe Drumul Taberei, între Strada Brașov și Aleea Poiana Muntelui, și în Parcul Drumul Taberei, are loc evenimentul cultural-artistic „West Side Flower Fest” – vineri între orele 16:00-22:00, sâmbătă și duminică între orele 10:00-22:00.

Traficul rutier pe acel segment al Drumului Taberei va fi restricționat pe ambele sensuri din vineri, ora 23:30, până luni, ora 04:00.

Străzi Deschise

Sâmbătă și duminică, între orele 09:00-22:00, Calea Victoriei – porțiunea dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței – va fi închisă atât pentru mașini, cât și pentru bicicliști și utilizatori de trotinete, în cadrul evenimentului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”.

„Pe durata restricțiilor instituite se va permite traversarea pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu Bulevardul Dacia, Strada C.A. Rosetti, Strada Știrbei Vodă, Strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta”, precizează Brigada Rutieră.

Procesiunea „Trupul și Sângele Domnului”

Duminică, între orele 15:00-16:00, va avea loc procesiunea religioasă „Trupul și Sângele Domnului”, pe traseul Biserica Italiană de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu - Piața Revoluției - Calea Victoriei - Strada Walter Mărăcineanu - Strada Ion Câmpineanu - Strada Luterană - Strada General Berthelot - Catedrala Sfântul Iosif.

Participanții se adună între orele 14:30-15:00 la Biserica Italiană.

Pe durata procesiunii, traficul va fi restricționat pe banda I de circulație pe traseul de deplasare și pe străzile adiacente, până în jurul orei 17:00.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zonele afectate, să circule cu prudență și să respecte semnalele polițiștilor rutieri.