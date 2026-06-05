Au fost confiscați gândaci mari cât palma, în valoare de 123.000 de euro, de la un crescător. Avertismentul polițiștilor australieni

Captura a inclus gândaci șuierători din Madagascar și gândaci dubia FOTO: DCCEEW

Peste 100.000 de gândaci exotici ilegali, unii dintre ei de dimensiunea unei palme, au fost confiscați de autoritățile australiene de la un crescător comercial din statul New South Wales.

Captura, estimată la 200.000 de dolari australieni (123.000 de euro), a inclus gândaci șuierători din Madagascar și gândaci dubia proveniți de la un crescător din Bathurst, localitate situată la 200 km de Sydney. Niciuna dintre aceste specii nu poate fi importată legal în Australia și nici nu poate fi deținută, crescută sau comercializată, potrivit BBC.

Potrivit autorităților, aceasta este cea mai mare confiscare de nevertebrate exotice ilegale realizată până în prezent, adăugând că aceste insecte ilegale pot răspândi boli și pot afecta fauna sălbatică autohtonă și agricultura.

Gândacii ilegali, folosiți adesea ca hrană pentru reptilele de companie, vor fi eutanasiați și eliminați de către autorități.

„Observăm activități ilegale de creștere și comerț cu gândaci exotici și transmitem un avertisment atât afacerilor din domeniul animalelor de companie, cât și proprietarilor de animale”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Schimbări Climatice, Energie, Mediu și Apă (DCCEEW).

Captura a inclus gândaci șuierători din Madagascar și gândaci dubia FOTO: DCCEEW

„Dacă se constată că dețineți, creșteți sau comercializați gândaci exotici, precum gândacii dubia sau gândacii șuierători din Madagascar, aceștia vor fi confiscați, iar dumneavoastră puteți fi sancționați conform legislației federale”.

Purtătorul de cuvânt i-a îndemnat pe proprietarii de reptile care folosesc gândaci dubia ca hrană să caute alternative legale, precum greierii și gândacii de lemn.

Gândacii șuierători din Madagascar, una dintre cele mai mari specii de gândaci din lume, poartă această denumire deoarece pot produce un sunet de șuierat suficient de puternic pentru a fi auzit cu ușurință.

Stefanie Lesser, care capturează șerpi în Bathurst, a declarat că a văzut aceste nevertebrate ilegale fiind vândute online ca hrană pentru reptile, potrivit postului public australian ABC.

„Oamenii îi vor pentru că sunt mari, cam de mărimea palmei”, a declarat ea pentru ABC. „Probabil sunt mai rentabili din punct de vedere al costurilor. În loc să hrănești fiecare șopârlă cu trei sau patru gândaci de lemn, care sunt destul de mici, îi poți da doar unul singur”.