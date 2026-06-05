Învățătoarea care schimbă destine într-un sat fără curent electric. O lecție despre curaj și dăruire într-un loc uitat de lume

Maria Lăcătușu a fost nominalizată în Liga Profesorilor Excepționali, campania națională derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

De Ziua Învățătorului, România descoperă povestea unui dascăl care schimbă destine acolo unde lipsurile par să fi învins speranța. Într-un sat fără curent electric, unde apa potabilă nu este garantată, o învățătoare luptă zilnic cu foamea, sărăcia și riscul ca elevii să renunțe la școală. Numele ei este Maria Lăcătușu, iar munca sa a adus-o în Liga Profesorilor Excepționali, campania națională derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Prima lecție pentru copiii pe care îi educă nu a însemnat litere și cifre, ci cum să se spele pe mâini, cum să se îngrijească și cum arată o masă caldă.

La Hetea, în județul Covasna, pentru mulți copii, Maria Lăcătușu este omul care încearcă să repare, pas cu pas, ceea ce destinul le-a refuzat de la început. De 16 ani lucrează în învățământul preșcolar într-una dintre cele mai vulnerabile comunități rurale din țară.

„Noi simțim că acești copii au nevoie de noi și ceea ce facem noi aici este foarte benefic pentru ei și simțim că asta trebuie să facem noi în viață, să fim alături de copiii din comunitatea asta”, susține Maria Lăcătușu.

Profesoara a cunoscut copiii care ajung la școală flămânzi, obosiți, nespălați, cu haine nepotrivite pentru frig sau ploaie, copii fără deprinderi de bază, fără reguli, fără sprijin acasă. Pentru ei, sala de clasă nu este doar un loc în care învață alfabetul sau matematica, ci singurul spațiu sigur și previzibil din viața lor.

„Eu am un motto, am vorbit și cu părinții... Eu vreau ca ceea ce fac pentru copii să fac aici. Adică aici copilul acela să profite 100% de lucrul pe care eu îl aduc. Mai rar am întâlnit campanii precum Liga Profesorilor Excepționali, dar mi se pare ceva foarte constructiv și, cu ajutorul vostru, lumea poate să vadă că până și într-un colț de pădure, undeva sus, izolat, sunt niște copii fericiți și niște doamne care își dau tot sufletul pentru a le oferi și lor aceeași șansă în viață precum ceilalți”, mai spune învățătoarea.

„Energia doamnei Cristina și devotamentul ei sunt ceva de invidiat. Strânge fonduri fără să fie forțată de nimeni. Caută singură, aranjează, amenajează săli din proprie inițiativă”, afirmă și Roman Ilie, director adjunct al școlii.

Din ianuarie, cu sprijinul colegelor și al unor oameni din țară și din străinătate, a reușit să asigure măcar o dată pe săptămână o masă caldă pentru 200 de elevi ai școlii din Hetea. Pentru unii, aceasta este singura masă a zilei și, în același timp, puntea lor către școală.

„A dorit să vină să lupte în linia întâi. A început ca pe front și a ajuns să coordoneze inclusiv partea de școală cu alimentele. Ea a implementat programul de hrană pentru copii împreună cu o fundație din America”, explică și Szilard Dullo, directorul școlii.

„Eu și Cristina ne-am gândit încă din 2023 să venim. A fost o provocare pentru noi. Am simțit că ne-am îndeplinit misiunea jos, în Araci, iar văzând ce este aici, am dorit să schimbăm ceva, să ne simțim în largul nostru și să ajutăm”, povestește Szacacs Andreea, profesor pentru învățământ preșcolar.

Pentru Maria Lăcătușu, înscrierea în Liga Profesorilor Excepționali înseamnă mai mult decât o simplă nominalizare. Este o declarație de credință în ideea că educația schimbă vieți. Când un copil începe să se schimbe, se schimbă și familia lui. Când o familie se schimbă, întreaga comunitate începe, încet-încet, să se miște din loc.

„Din cei 12 frați din familie, am 56 de ani, și niciunul, în afară de mine, nu știe să scrie sau să citească. Mulțumesc lui Dumnezeu, cât de cât mă descurc cu școala și pe copii de aceea îi trimit, ca să învețe”, spune un părinte din sat.

„Copiii vin de drag aici, le place. Vin din plăcere. Sunt în stare să fugă de acasă ca să vină la școală”, spune un altul.

În astfel de comunități, profesorul nu este doar un cadru didactic, ci puntea dintre generații, bariera dintre un destin repetat și o șansă la ceva mai bun. Prin campania „Liga Profesorilor Excepționali”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în lumină povești precum cea a Mariei Lăcătușu. Înscrierile și nominalizările sunt deschise până pe 7 iunie.