Linia 421 va fi suplimentată sâmbătă pentru Clinceni Air Show 2026

<1 minut de citit Publicat la 16:21 04 Iun 2026 Modificat la 16:21 04 Iun 2026

sursa foto: TPBI / Facebook

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov suplimentează parcul de vehicule al liniei 421 sâmbătă, 6 iunie, pentru participanții la „Clinceni Air Show 2026”.

În intervalul 12:00-22:40, traseul liniei va fi deviat pe sensul spre Cornetu: din Șos. Alexandria (DN 6), autobuzele vor circula pe Str. Aeroportului până în zona Aerodromului Clinceni, unde va fi efectuată o stație pe platforma de întoarcere amenajată de organizatori, după care vor reveni pe traseul obișnuit.

Evenimentul este organizat de Aeroclubul României cu ocazia Zilei Copilului și începe la ora 17:00.

Pe cer vor evolua formații reprezentative ale Aeroclubului – Hawks of Romania, White Wings, Solo Fox, The Pelicans și Iacării Acrobați –, alături de un exercițiu tactic demonstrativ al Inspectoratului General de Aviație și luptătorilor SIAS.

Forțele Aeriene Române vor fi prezente cu aeronavele C-27J Spartan, C-130 Hercules și F-16 Fighting Falcon.

Intrarea este liberă.