Cine l-a găsit pe Alexandru, copilul dispărut în Sibiu. A coborât din elicopter cu troliul și a stat cu el până au ajuns salvatorii

2 minute de citit Publicat la 17:23 13 Mai 2026 Modificat la 17:23 13 Mai 2026

Plutonierul adjutant Soare Mihail (foto stânga) este cel care l-a localizat pe Alexandru, a coborât cu un troliul din elicopter și a stat cu el până la sosirea salvamontiștilor FOTO: DSU/ Facebook

Alexandru Zerestea, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, a fost găsit în viaţă după două zile de căutări. Băiatul a fost observat din elicopter de plutonierul adjutant Soare Mihail. Tot el a coborât cu un troliul din elicopter și a stat lângă băiat până la sosirea salvamontiștilor.

Depatamentul pentru Situații de Urgență a postat pe rețelele sociale un mesaj de mulțumire pentru toți cei implicați în operațiunea de salvare:

„Zecile de ore de căutări neîncetate s-au transformat astăzi în bucuria salvării. Echipajul de pe elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, a localizat exact copilul, care se afla în inima pădurii. Imediat după identificare, forțele terestre au fost ghidate către locația indicată. Echipajele Salvamont au preluat minorul — găsit conștient și stabil — și l-au predat echipajului de la bordul elicopterului pentru o evacuare rapidă. Misiunea aeriană a continuat până la punctul de întâlnire cu echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (SMURD), unde micuțul a fost preluat pentru evaluare medicală. În aceste momente, el se află în siguranță, fiind transportat către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu sub monitorizare permanentă.

Dincolo de proceduri, rămâne emoția salvatorilor. Plutonierul major Mihail Soare este operator căutare-salvare, evacuare și a fost parte din echipajul de la bord, declarând că: „Este un moment emoționant. Nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu doi copii. Emoția a fost maximă”.

Această misiune complexă — rodul muncii a sute de pompieri, salvamontiști, polițiști, jandarmi, scafandri, echipaje canine și cadre ale Academiei Forțelor Terestre din Sibiu — reprezintă garanția unui sistem de urgență integrat și puternic. Un rol esențial l-au avut voluntarii și localnicii, care nu au abandonat nicio secundă speranța și au sprijinit eforturile autorităților.

Recunoștință tuturor celor implicați și apreciere profundă pentru profesionalismul de care ați dat dovadă! Vă mulțumim!”.

Alexandru Zerestea, băiatul de 5 ani dispărut din județul Sibiu, a fost găsit miercuri, în jurul orei 13:07, cu ajutorul elicopterului IGAv, în siguranță, în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției.

Starea de sănătate a copilului este stabilă, spun autoritățile. Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului și apoi a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La acțiunea de cautare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialistii IGAv, Salvamontul, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu.