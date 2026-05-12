Un băiat de 5 ani a dispărut de la o fermă din Sibiu. Alexandru este căutat de zeci de oameni, cu drone, câini şi cu elicopterul

Toma-Alexandru Zerestea a dispărut luni, înainte de ora 18:00, în localitatea Sebeșu de Jos, județul Sibiu. Sursa colaj foto: ISU Sibiu & captură video Antena 3 CNN

Este mobilizare uriașă în județul Sibiu, după dispariția unui băiat de doar 5 ani. Copilul, pe nume Toma-Alexandru Zerestea, este căutat de polițiști, jandarmi, localnici și sute de voluntari, după ce a dispărut din curtea unei ferme aflate la marginea satului Sebeșu de Jos, comuna Turnu Roșu, într-o zonă împădurită. Alarma a fost dată de tatăl copilului, care a sunat la 112 imediat ce a observat că cel mic nu mai este de găsit. La momentul dispariției, Alexandru purta pantaloni sport gri, bluză albastră și adidași albi din pânză. Nu are semne particulare. Autoritățile fac apel către toți cei care îl văd sau au informații despre el să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

În acțiunea de căutare sunt folosite și drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeșu de Jos este situată într-o zonă cu păduri și terenuri greu accesibile. Totodată, pentru găsirea lui Toma-Alexandru Zerestea s-au mobilizat poliţişti, jandarmi, pompieri, câini de urmă şi voluntari.

"Băiețelul nu vorbește ca lumea și nici nu răspunde. Numai dacă cunoaște persoana, știți? Tatăl lui făcea un gard, se juca în jurul lui și a dispărut", a povestit un vecin pentru Antena 3 CNN.





Tatăl lui Alexandru a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, seara trecută, în jurul orei 18:00.



"Impactul emoțional este foarte mare pentru acest incident, ne dorim foarte mult să-l găsim pe Alexandru. S-au mobilizat extraordinar de bine și toate forțele", a declarat Andreea Anghel, primarul comunei Turnu Roșu.



"Operațiunea de căutare a minorului Zerestea Toma/Alexandru este în plină desfășurare. Polițiștii sibieni beneficiază de sprijinul celorlaltor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje. Avem atât sprijin aerian, cât şi sprijin la sol", a precizat Vlad Teodosiu, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.



Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert prin care fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului, să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.