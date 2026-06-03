Ungaria a pierdut zăcământul de sare de la Valea Florilor. Firma care urma să deschidă mina lângă Cluj a rămas fără licență

Zăcământul de sare din Valea Florilor este cel mai pur din țară FOTO: Getty Images

Societatea Diana Exploatări Miniere SRL, controlată de compania maghiară Salt-Veres ZRT, a rămas fără licența de concesiune pentru exploatarea resurselor de sare gemă din perimetrul Valea Florilor, județul Cluj. Decizia a fost publicată marți, 2 iunie 2026, în Monitorul Oficial, la mai puțin de un an și jumătate după ce proiectul primise undă verde din partea autorităților, în urma unui proces de aprobare care s-a întins pe aproximativ 15 ani. La momentul acordării licenței, investiția era văzută ca o posibilă apariție a unui concurent privat pe piața românească a sării, dominată de Salrom.

Potrivit Deciziei nr. 15 din 25 mai 2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 462 din 2 iunie 2026, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon a dispus încetarea Licenței de concesiune pentru exploatare nr. 12.248/2009, care viza exploatarea zăcământului de sare gemă din perimetrul Valea Florilor, județul Cluj. Contractul de concesiune fusese încheiat între autoritatea de reglementare, în calitate de concedent, și Diana Exploatări Miniere SRL, în calitate de concesionar.

Documentul oficial stipulează că licența își încetează efectele la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, respectiv 2 iunie 2026. În consecință, compania nu mai deține dreptul legal de a exploata resursele de sare gemă din perimetrul Valea Florilor în baza acestei licențe.

Firma controlată de Ungaria câștigase concesiunea în 2024

Diana Exploatări Miniere SRL, controlată de compania maghiară Salt-Veres ZRT, câștigase concesiunea în 2024, iar anul trecut anunțase că se pregătea să deschidă la Valea Florilor cea mai eficientă și modernă mină de sare din Europa, în contextul în care mina de la Praid tocmai fusese inundată.

Astfel, Salrom, singurul producător minier de sare din România, ar fi pierdut monopolul.

Potrivit evaluărilor, rezervele de sare gemă din perimetrul Valea Florilor ar fi de peste 26 de milioane de tone, cu un grad de puritate de 99%. Licența de exploatare permite extragerea a circa 800.000 de tone anual, ceea ce acoperă aproape tot consumul Ungariei și poate susține exportul către alte țări din regiune.

Diana Exploatări Miniere SRL din județul Bihor, controlată integral de firma Salt-Veres din Ungaria, nu avea în 2023 niciun angajat și din 2009 până în 2023 a avut cifra de afaceri zero în fiecare an. Compania este încadrată la risc de insolvență „foarte mare”.