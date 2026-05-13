Alexandru, copilul dispărut în judeţul Sibiu, a fost găsit în viaţă, într-o pădure. Primele imagini surprinse din elicopter

Publicat la 13:42 13 Mai 2026 Modificat la 14:14 13 Mai 2026

Toma-Alexandru Zerestea a dispărut luni, înainte de ora 18:00, în localitatea Sebeșu de Jos, județul Sibiu. Sursa colaj foto: ISU Sibiu & captură video Antena 3 CNN

Toma-Alexandru Zerestea, copilul dispărut de la o fermă din judeţul Sibiu, a fost găsit în viaţă după două zile de căutări. Băiatul a fost observat din elicopter, iar imediat ce salvatorii aflați la sol au primit coordonatele, au pornit spre el.Tatăl copilului de cinci ani și localnicii spun că Dumnezeu a făcut o minune în acest caz, având în vedere că micuțul a supraviețuit singur, în apropierea unei zone frecventate de animale sălbatice şi în frig – noaptea trecută, temperaturile au coborât până la zero grade.

Potrivit primelor informaţii, Toma-Alexandru Zerestea a fost descoperit într-o pădure de lângă o poieniţă, situată în localitatea Sebeșu de Jos. Zona în care băiatul stătea liniştit, dar abătut, se află la aproximativ doi kilometri de ferma din care a dispărut.

Membrii unui echipaj medical au fost mobilizaţi în zona în care micuţul de cinci ani a fost găsit şi urmează să-i ofere primele îngrijri. Având în vedere zona în care se află Alexandru, în scopul recuperării acestuia cât mai rapid și în condiții de siguranță, a fost direcționat elicopterul SMURD Brașov, care va interveni pentru preluarea lui cu ajutorul troliului.

"Polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori, piloți, soldați, voluntari și oameni simpli au demonstrat că, atunci când un copil este în pericol, o țară întreagă se mobilizează", a transmis Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook, unde a publicat primele imagini cu Alexandru, care aştepta să fie salvat într-o pădure de lângă satul în care locuieşte.

"(...). Astăzi, micuțul Alexandru din Sibiu a fost găsit în siguranță de colegii de la IGAv. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le transmite mulțumiri și felicitări tuturor colegilor din cadrul structurilor MAI, MApN și voluntarilor care au luptat contracronometru pentru această minune.

"(...). Respect pentru toți cei care nu au renunțat nicio clipă. România are eroi", au mai precizat reprezentanţii instituţiei.

La momentul dispariției, Alexandru purta pantaloni sport gri, bluză albastră și adidași albi din pânză. Nu are semne particulare.