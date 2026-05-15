Povestea unei supraviețuiri miraculoase. 11 persoane salvate după ce avionul lor a amerizat forțat în ocean, iar cazul e unic în lume

2 minute de citit Publicat la 11:43 15 Mai 2026 Modificat la 11:44 15 Mai 2026

FOTO: Capturi X US Air Force

Un pilot și cei 10 pasageri ai săi au fost salvați după ce avionul în care se aflau a amerizat forțat în Oceanul Atlantic, în largul coastei de est a Floridei. Pilotul Ian Nixon, cu 25 de ani de experiență, a spus că nu s-a mai confruntat niciodată cu o asemenea situație. Zborul trebuia să dureze doar 20 de minute, între două insule din Bahamas, dar s-a transformat rapid într-o luptă pentru supraviețuire, scrie BBC.

Problemele au început una după alta. Mai întâi a cedat sistemul de navigație, apoi radioul, apoi unul dintre motoare, iar în final și al doilea motor.

„Nu am reușit o vreme să iau legătura cu nimeni prin radio”, a spus Nixon. „Am încercat să contactez Freeport, în Bahamas, apoi Miami Radio. Nu știu dacă mă auzeau, dar nu am primit niciun răspuns.”

Avionul zbura de la Marsh Harbour, din Insulele Abaco, către Freeport, pe insula Grand Bahama. Fără un loc unde să aterizeze, pilotul a decis să aducă avionul pe apă. Manevra a avut loc la aproximativ 289 de kilometri nord de Miami și a fost o soluție de ultim moment.

A 920th Rescue Wing HH-60W crew was on a training flight when they received a call...



Watch as they immediately transitioned to a real-world rescue, locating & hoisting 11 people from a life raft after their aircraft went down.



„Când am lovit apa, primul meu gând a fost: «Nu am murit»”, a povestit pilotul.

După impact, pilotul și pasagerii au urcat pe o plută de salvare. Au rămas acolo aproximativ cinci ore, în mijlocul oceanului, așteptând să fie găsiți.

Nixon a încercat să îi calmeze pe pasageri și să le dea speranță. „Le-am spus: «În următoarele 10 minute va veni un avion»”, a relatat el. „Apoi, unul dintre pasageri a întrebat: «Stați, am auzit ceva?»” Sunetul venea de la un elicopter al 920th Rescue Wing, o unitate de salvare a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.

Echipajul se afla într-o misiune de antrenament, dar a fost trimis să participe la operațiunea de căutare și salvare. Garda de Coastă a SUA fusese alertată de un semnal transmis de dispozitivul de localizare de urgență al avionului.

„Erau deja pe plută de aproximativ cinci ore. Se vedea că erau epuizați fizic, mental și emoțional.”, a spus căpitanul Rory Whipple.

Salvatorii au trebuit să acționeze rapid, pentru ca toți oamenii să fie scoși din apă înainte ca elicopterele să aibă nevoie de realimentare.

„Nu am cunoscut pe nimeni care să supraviețuiască unei amerizări în ocean”, a spus maiorul Elizabeth Piowaty, unul dintre comandanții implicați în salvare. „Faptul că toți au scăpat este, din punctul meu de vedere, aproape un miracol.”

Toate cele 11 persoane de la bord au fost duse la un spital din Florida. Trei dintre ele au avut răni ușoare.

„Toți ne-am bucurat când am aflat că vom fi salvați, pentru că am crezut că vom muri. A fost ca o scenă dintr-un film”, a spus Olympia Outten, una dintre pasagere.

Autoritățile din Bahamas investighează acum cauza prăbușirii.