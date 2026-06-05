Câțiva bandiți deghizați în zugravi au jefuit o bancă din Roma şi au fugit cu 125.000 de euro

Carabinierii sosiţi la faţa locului au sechestrat imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins întregul jaf. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Mai mulţi bandiţi au intrat în sediul unei bănci de la Roma, Italia pritr-o gaură făcută în zidul clădirii de lângă filială, apoi, deghizați în zugravi și cu fețele acoperite, au jefuit banca şi au fugit cu 125.000 de euro. Angajații au fost ținuți ostatici timp de trei ore.

După cum au reconstituit ulterior anchetatorii, în noaptea de marți spre miercuri, bandiții au spart zidul clădirii de lângă bancă, apoi, deghizați în zugravi și cu fețele acoperite, au așteptat sosirea managerului și a angajaților. Când ușile sucursalei s-au deschis, la ora 8:00, infractorii înarmați erau deja înăuntru şi i-au luat ostatici pe angajați, apoi au așteptat deschiderea casieriei dotată cu sistem de temporizare. Hoţii au fugit apoi cu o pradă de 125.000 de euro, relatează Il Messaggero.

Dar mai întâi, pentru a încetini intervenția poliției și pentru a împiedica clienții să intre, i-au obligat pe angajați să afișeze un anunţ: „Închis din motive tehnice”. Timp de peste trei ore, angajații au rămas ostatici sub ameninţarea infractorilor.

Alarma de la sediul băncii a fost declanșată în jurul orei 12:00. Carabinierii sosiţi la faţa locului au sechestrat imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins întregul jaf. Folosind aceste imagini, carabinierii încearcă să creeze un profil preliminar al tâlharilor. Apoi carabinierii au continuat cercetările, nu doar la sucursala jefuită, ci și la clădirea de lângă, unde se crede că banda a lucrat toată noaptea pentru a sparge zidul.

Ancheta cercetează urmele lăsate de tâlhari, iar managerul și angajații băncii, care au fost martori la jaf, au fost audiaţi pe larg. Se pare că victimele au furnizat câteva informații de identificare importante, deși nu concludente. Tâlharii purtau salopete de zugrav și aveau fețele acoperite.

Săptămâna trecută, „banda de tâlhari” a încercat, de asemenea, un jaf la sediul unei alte bănci de la Roma. Cu toate acestea, atunci încercarea a eșuat pentru că, după ce au intrat în interiorul filialei, tâlharii au constatat că sediul era gol de câteva luni, așa că odată intrați înăuntru, au găsit birourile și seiful goale.