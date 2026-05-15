Alexandru Muraru acuză PSD şi AUR că sabotează programul SAFE, iar A7 şi A8 sunt în pericol: E un act de trădare a intereselor Moldovei

2 minute de citit Publicat la 12:26 15 Mai 2026 Modificat la 12:41 15 Mai 2026

Deputatul Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi. Sursa foto: Agerpres

Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, condamnă ferm acțiunile de sabotaj orchestrate de alianța toxică PSD-AUR în Parlamentul României, acțiuni menite să blocheze sau să amâne aprobarea programului de mobilitate și infrastructură SAFE (Security Action for Europe), potrivit Agerpres. "În timp ce PNL construiește și atrage fonduri europene, PSD și AUR se unesc pentru a ține regiunea noastră în subdezvoltare. Asistăm la un act de trădare a intereselor Moldovei", a transmis Alexandru Muraru.

Liderul liberal ieşean a subliniat că această tergiversare intenționată riscă să împingă decizia dincolo de data limită de la finalul acestei luni, punând în pericol finanțarea unor proiecte vitale pentru regiunea de Nord-Est a României și pentru județul Iași.

"Asistăm la un act de trădare a intereselor Moldovei. Cei de la PSD îi spun în față președintelui Nicușor Dan că vor sprijini aprobarea SAFE, într-o încercare cinică de a mima responsabilitatea, dar în Parlament se coordonează pe sub masă cu AUR pentru a bloca sau a amâna programul până la expirarea termenului. Este o dovadă incontestabilă a ipocriziei social-democrate și a unui blat politic care calcă în picioare interesele strategice ale României. A sabota programul SAFE înseamnă a izola Moldova, a vulnerabiliza flancul estic și a tăia șansa Iașului la o conectivitate europeană reală!", a declarat deputatul Alexandru Muraru, potrivit comunicatului.

Importanța programului SAFE pentru Iași și Regiunea de Nord-Est

Programul SAFE reprezintă un instrument esențial, cu dublu rol - civil și militar -, care asigură finanțarea pentru loturi critice de infrastructură ce conectează România de Republica Moldova și Ucraina. Pierderea acestor fonduri ar fi un dezastru pentru proiectele aflate în desfășurare:

Autostrada Unirii (A8): Finanțarea traseului de la Pașcani, pe A8 (Iași - Ungheni), precum și construcția primilor 5,5 km de autostradă dincolo de graniță, în Republica Moldova, reprezentând componenta vitală a ultimului lot din acest proiect istoric.

Podul și Punctul Vamal de la Ungheni: Un obiectiv esențial care, prin fondurile SAFE, beneficiază de un punct vamal unic pe teritoriul României, cu darea în trafic a primelor capete la nivel de autostradă, eliminând necesitatea drumurilor provizorii.

Autostrada Moldovei (A7) și Drumul Expres: Asigurarea continuității de la Pașcani la Suceava (la profil de autostradă) și Suceava - Siret (profil de drum expres), incluzând lărgirea la patru benzi a primilor 14 km pe teritoriul Ucrainei (spre Cernăuți), pentru a asigura fluiditatea strategică a punctului vamal.

Un atentat la adresa securității și dezvoltării economice

Tergiversarea avizării acestui program în Parlament este cu atât mai gravă cu cât procedurile de licitație au fost derulate în regim accelerat, iar contractele sunt pregătite pentru semnare în luna mai. Întârzierea generată de alianța PSD-AUR poate duce la anularea întregului efort administrativ.

"Să joci alba-neagra cu infrastructura Moldovei pentru calcule electorale meschine sau jocuri de culise este o crimă la adresa a milioane de români. Programul SAFE nu este doar despre asfalt, ci despre mobilitate militară, garanții de securitate și consolidarea frontierei de est a Uniunii Europene și a NATO. În timp ce PNL construiește și atrage fonduri europene, PSD și AUR se unesc pentru a ține regiunea noastră în subdezvoltare.

Solicit public conducerii PSD să iasă din acest joc duplicitar, să oprească frăția cu extremiștii și să deblocheze de urgență programul SAFE în Parlament, înainte de expirarea termenului de la sfârșitul lunii!" a mai subliniat liderul liberal.

Partidul Național Liberal va continua să apere fără compromisuri interesele strategice ale Moldovei și nu va permite ca Autostrăzile A8 și A7 să fie luate ostatice de calculele politicianiste ale alianței PSD-AUR.