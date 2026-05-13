O instanță din Germania a decis că Mondelez, producătorul ciocolatei Milka, și-a înșelat consumatorii, după ce a micșorat tabletele

Publicat la 21:14 13 Mai 2026 Modificat la 21:14 13 Mai 2026

Prețurile ciocolatei au crescut după ce s-au scumpit boabele de cacao, pe fondul unor recolte slabe în Africa de Vest. Foto: Getty Images

O instanță din Germania a decis că gigantul alimentar american Mondelez a indus în eroare cumpărătorii atunci când a micșorat tabletele de ciocolată Milka de la 100 de grame la 90 de grame, dar nu a modificat semnificativ ambalajul. Judecătorul a decis, de asemenea, că Mondelez a încălcat și legislația concurenței. Decizia nu este definitivă, iar compania americană are la dispoziție o lună ca să facă apel, relatează Reuters.

Mondelez a susținut că i-a informat pe consumatorii din Germania că produsul cântărește mai puțin pe site-ul său și pe rețelele social. De asemenea, compania a spus că a luat această decizie după ce costurilor din lanțurile sale de aprovizionare au crescut: „Ca urmare, în ultimii ani am decis să ajustăm greutatea mai multor tablete Milka.”

Anul trecut, consumatorii germani nu au fost mulțumiți de explicația companiei și au votat tableta Milka Alpenmilch drept „ambalajul înșelător al anului 2025", relatează BBC. Deși greutatea tabletei de ciocolată a fost redusă, nu a existat nicio modificare vizibilă a ambalajului mov. Noua tabletă era cu un milimetru mai subțire, iar prețul a crescut de la 1,49 euro la 1,99 euro la începutul anului 2025.

Mondelez a susținut că greutatea mai mică era clar vizibilă pe ambalaj și a respins acuzațiile formulate de grupul de consumatori din Hamburg. Avocatul companiei a argumentat în instanță că, în trecut, tabletele de ciocolată aveau o greutate variabilă între 81 și 100 g, în funcție de produs. Instanța a decis însă că așteptarea transmisă vizual de ambalajul unui produs familiar consumatorilor de ani de zile intră în contradicție cu greutatea netă reală a conținutului. Judecătorul a precizat, în motivare, că pe ambalaj ar fi trebuit inclus un avertisment clar și ușor de observat, pentru a evita confuzia. Acest avertisment ar fi fost necesar pentru o perioadă de cel puțin patru luni după reducerea cantității, pentru a permite consumatorilor să ia la cunoștință schimbarea.

„Luăm act de hotărârea de astăzi și o tratăm cu seriozitate și analizăm în detaliu motivarea instanței”, a declarat un purtător de cuvânt al Mondelez pentru Reuters, adăugând că firma va continua să urmărească o comunicare clară, indiferent de situație.

Producătorii au recurs frecvent la „shrinkflation” (reducerea cantității unui produs n.red) din cauza creșterii costurilor, micșorând dimensiunea sau conținutul unui produs în încercarea de a menține același preț. Practica depășește granițele naționale. În Regatul Unit, grupul de consumatori Which? a numit-o o tactică „șireată”.

Potrivit Which?, prețurile ciocolatei au crescut după ce s-au scumpit boabele de cacao, pe fondul unor recolte slabe în Africa de Vest.