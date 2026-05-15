Trump spune că răbdarea sa față de Iran "se apropie de sfârșit", după ce a discutat cu Xi. SUA au respins toate condițiile Teheranului

Publicat la 11:14 15 Mai 2026

Trump spune că a discutat cu Xi despre Iran și a primit asigurări că Beijingul nu va furniza Teheranului ajutor militar. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că răbdarea sa față de Iran se apropie de sfârșit, după ce a discutat, joi, cu omologul chinez Xi Jinping despre conflictul din Orientul Mijlociu, a relatat Reuters.

Între timp, SUA ar fi respins toate condițiile Teheranului pentru încetarea ostilităților, potrivit presei iraniene.

Casa Albă a declarat că Trump și Xi au convenit, în cadrul discuțiilor de la Beijing, asupra necesității de a menține deschisă ruta maritimă prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a blocat această strâmtoarea, ca răspuns la atacurile americano-israeliene lansate pe 28 februarie, provocând o perturbare fără precedent a aprovizionării globale cu energie.

La rândul lor, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

China are relații strânse cu Iranul și este principalul cumpărător al petrolului său.

Trump își semnalează nerăbdarea: M-aș simți mai bine ca SUA să aibă sub control uraniul din Iran

"Nu voi mai avea multă răbdare (cu Iranul)", a declarat președintele SUA într-un interviu difuzat joi seara la Fox News, adăugând că Teheranul "ar trebui să ajungă la un acord".

În ceea ce privește stocul de uraniu puternic îmbogățit al Republicii Islamice, Trump a spus: "M-aș simți mai bine dacă îl am. Dar cred că este mai mult o chestiune de relații publice".

Legat de discuțiile cu omologul chinez, liderul de la Washington susține că Xi i-a promis să nu trimită echipament militar Iranului.

"A spus că nu va furniza echipament militar. Aceasta este o declarație importantă", a subliniat el.

Cei doi președinți au convenit că Iranul nu ar trebui să aibă niciodată arme nucleare, a anunțat Casa Albă în contextul vizitei efectuate de liderul american la Beijing.

Potrivit lui Trump, Xi și-a exprimat, de asemenea, interesul de a achiziționa mai mult petrol american, pentru a reduce dependența Chinei de tranzitul de materii energetice prin Ormuz.

Incidente navale în zona de conflict

Într-un recent incident din zona de conflict, o navă comercială indiană care transporta animale din Africa către Emiratele Arabe Unite a fost scufundată, miercuri, lângă coasta Omanului.

India a condamnat atacul și a anunțat că toți cei 14 membri ai echipajului au fost salvați de paza de coastă din Oman.

Vanguard, o firmă britanică de consultanță în domeniul securității maritime, a indicat că vasul indian ar fi fost lovit de o rachetă sau o dronă, care a provocat o explozie.

La rândul său, agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a comunicat, joi, că "persoane neautorizate" au urcat la bordul unei nave ancorate în largul portului Fujairah din Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a o manevra spre Iran.